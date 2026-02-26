朴志训《刘QUIZ》回忆传奇WINK！22岁就送爸爸豪车、Wanna One时期收入惊人

歌手兼演员朴志训出演 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开了为父亲豪气花钱的一段往事、多亏了Wanna One时期的收入，引发关注。

25日播出的第332集中，引发「断货症候群」的《王命之徒》（另译：与王生活的男人）主演朴志训作为嘉宾出演，目前横扫票房，朴志训也演活了悲情君王「端宗」，再次以演技征服大众。



Wanna One时收入惊人，还为爸爸买了豪车

当天主持人刘在锡表示，看完电影后，也有不少人后知后觉地说：「那位朋友就是『在我心里收藏』的那个人吗？」并补充：「当时的Wanna One说是现象级人气也不为过。」提到朴志训在团体活动时期的超高人气。



朴志训透露，出道第4年、22岁时曾送父亲一台车作为礼物。他说：「其实爸爸的车开了很久，我就在想能送他什么好一点的东西。因为爸爸喜欢车，就想说『那就买一台SUV给他吧』，所以就买了。」



当刘在锡惊叹「你买了好车啊」时，朴志训形容那台车「真的很粗犷、方方正正的」，刘在锡则开玩笑地说「那个『바겐大拍卖』那款吧」，间接提到G-Class（Benz越野车），朴志训也幽默回应：「就当是用特价帮他买的吧。」面对刘在锡感叹「也太大手笔了」，朴志训笑说：「他到现在还在开呢。」

朴志训回忆改变命运的那个WINK

朴志训也在节目上分享了自己《PRODUCE 101》选秀时的往事，他表示：「那是101名练习生第一次登上舞台，无论做什么都觉得镜头好像没有拍到我。」他说：「原本只是抱著想让大家知道我们长相的心情，但真正站上台后，就产生了想做点什么的欲望，所以我就眨了眼。」



接著他回忆道：「在做结尾动作时，感觉到摄影机镜头朝我过来，也看到红灯亮起，那一刻就觉得『成了』。」并再次提起那个经典的眨眼瞬间。

＊延伸阅读：朴志训狠甩 15kg 变身「皮包骨端宗」！《刘 Quiz》自爆靠「讨厌的苹果」戒食欲，主演新作《王命之徒》观众冲破600万！



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻