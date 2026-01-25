韩版《柏捷顿家族》来了！《再婚皇后》预告惊艳网赞「氛围绝顶」：宛如华丽的西方舞台剧

Disney+ 近日公开 2026 年新剧阵容预告，其中备受瞩目的《再婚皇后》虽仅现身短短数秒，却凭藉绝美画面在韩国论坛掀起热烈讨论！

《再婚皇后》改编自全球点阅突破 26 亿的超热门网漫，故事设定於奇幻世界，描述完美皇后娜菲尔（申敏儿 饰）的丈夫索本修（朱智勋 饰）某天带著情妇菈丝塔 （李世荣 饰）回宫，甚至提出离婚。 娜菲尔在震惊之余，为不让皇帝毁掉她的人生便同意离婚，但条件是她将改嫁敌对的西王国王子海因里（李钟奭 饰），从此展开一场集结政治权谋、宫廷斗智与浪漫爱情的复仇华章。

继先前公开的高质感剧照后，本次预告更进一步揭开皇室宫殿的巨集伟全貌与华丽宴会盛景，朱智勋与李世荣之间那场「千钧一发」的暧昧吻戏也吊足观众胃口。



由於该剧采架空历史的奇幻设定，在视觉美术设计上大胆跳脱韩国传统框架，从服饰设计、马车造型到室内装潢，皆大幅度致敬欧洲皇室风格。 虽然部份网友坦言初期对这种「西化」风格略感陌生，但多数人认为演员群的高颜值与精致的运镜美学极具说服力，好评如潮。



许多网友甚至联想到以 19 世纪英国贵族社交为背景的热门影集《柏捷顿家族：名门韵事》，纷纷留言大赞：「画面比画作还美！」、「像在看外国原作的音乐舞台剧」、「原本担心会尴尬肉麻，没想到预告质感超乎预期」、「就当作是韩版《柏捷顿家族》来追，太期待了！」。 此外，更有人提到「李钟奭妆造酷似谐星张度练」的说法，幽默表示：「张度练意外地很适合奇幻罗曼史呢！」



▽《再婚皇后》预告从影片1分12秒开始：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

