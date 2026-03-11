90分钟节目只有10秒镜头！宋智孝《Running Man》惨变人形立牌，网两派战翻

韩国长寿综艺《Running Man》又爆「下车说」！这次的主角是元老级成员宋智孝，因为在最新一集中，播出将近90分钟的节目，她的个人分量竟然只剩「10秒钟」，引发观众两派论战，甚至有人直呛：「拜托你自己下车吧！」

新一期中成员们化身公司职员，为了准时下班展开无所不用其极的对决。 没想到节目结束后网友发现宋智孝几乎消失在镜头前，除了团体镜头和反应表情外，几乎没有主导性的表现，实际计算下来，单独分量竟然只有短短10秒左右。

节目播出后宋智孝的YouTube频道留言区立刻被网友攻陷，不少人狠批：「《Running Man》也认真一点吧，这是职业道德的问题」、「智孝欧尼的声音完全不见了」、「我本来最爱这节目，但现在因为你不想看了，拜托自请下车」、「她的角色变得有点尴尬」、「昨天真的以为她没来录影」、「 真的越来越安静」。 但也有不少人力挺：「又到了要逼走一个人的循环了吗？」、「成员们感情很好，干嘛硬要制造争议」、「也许这集她身体不舒服吧」。 这些言论迅速在各大网路社群发酵，再度点燃「宋智孝下车说」的战火。



这其实不是宋智孝第一次因为分量问题被推上风口浪尖。 从2010年加入《Running Man》至今超过15年，她虽然曾经是节目不可或缺的Ace，但近年来因存在感降低、表现相对被动，屡屡被点名要求退出。 早在2023年就曾爆发类似争议，当时「国民MC」刘在锡还在自己主持的网路节目中替她缓颊：「智孝真的很努力，有时候确实会有她话比较少的集数，她自己也因为这样很自责。 我们不需要讲太多，下周开始认真做就行了，真的不要想太多。」



而宋智孝本人过去对於「下车」问题也多次表态。 她曾在某档YouTube节目中被问到是否有退出念头，坦言：「我本来没想过综艺能做这么久，因为跟制作团队有交情，我就想『只要这个团队不结束，我就不会放弃』。」她还透露：「我一直以为所有综艺节目做满10年就会停掉，所以满10年时我还做好心理准备要结束了，结果第11年又继续做，就这样一路到现在。」

回顾2016年，宋智孝和金钟国曾遭《Running Man》制作单位「单方面通知」下车，当时引爆舆论炸弹，最后制作单位出面道歉，两人重返节目。 如今同样的「下车说」再次浮上台面，面对老战友的离开传闻，节目接下来的变化也引发外界高度关注。

