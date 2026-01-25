女神會演戲、還更會烤肉！大神劉在錫認證：「朴信惠根本就是烤肉高手」

朴信惠以「烤肉店的女兒」聞名，實際上她真的很會烤肉！據說不論在什麼聚會場合，她都會親自拿起夾子和剪刀，主動替其他人烤肉，是出了名的體貼。

21日晚間播出的 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，朴信惠公開了自己被稱為「朴老師」的利他性格，因為這項技能收穫了更多好感。

實際與朴信惠同桌吃過飯的劉在錫也表示：「真的嚇了一跳，她烤肉烤得有多好，簡直就是專家。」語氣中滿是讚嘆。



朴信惠笑著說：「其實在我烤肉的影片公開之後，身邊真的接到很多聯絡。大家都叫我一起去吃烤肉，還說想在我面前請我幫忙烤。」



▼《第六感 City Tour 2》超熟練烤肉片段可快轉到13:28看。



朴信惠自童星出道至今已24年，數十年來一直以演員身分活躍，是名副其實的資深演員。實際上，她在片場常被稱為「朴老師」。她透露：「因為從童星開始活動，我對站在鏡頭前該怎麼做本來就很自然，但一起出演的來賓中也有年紀比較小、還不夠熟練的朋友，所以我才會被叫老師。」

她接著表示：「我小時候其實沒有人教我這些，都是在戲劇現場一步步跑、一步步學來的，那些朋友心裡應該也是一樣吧。」並補充說：「看到這種情況時，為了替工作人員打氣，我也會邀請現場的大家到我們家的餐廳吃頓飯。」坦率分享了自己的利他一面。



▼《第六感 City Tour 2》第10集│朴信惠《地娛室》 最愛Mimi！互相外星人問候超可愛 │逢星期五深夜於Viu上線：



朴信惠目前正在 tvN 電視劇《臥底洪小姐》中擔任主演，展現亮眼演技。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞