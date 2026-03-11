Jennie辣穿透视装登香奈儿大秀！搂高胤祯甜蜜同框，贴脸合影根本视觉冲击

又是神仙同框！BLACKPINK成员Jennie日前飞往法国巴黎，参加香奈儿2026-27秋冬女装大秀，不仅以一身性感华丽的透视造型全场惊艳，更大方晒出与同场嘉宾、人气演员高胤祯的亲密合照，两大1996年生的「香奈儿美少女」罕见合体，瞬间引爆粉丝暴动！

Jennie最近在个人社群平台上连发多张巴黎看秀美照，只见她身穿黑色细肩带 bra top，外搭一件缀满华丽珠饰的透肤镂空上衣，若隐若现展现好身材，大胆又不失高级感。 下半身搭配同材质的刺绣长裙，完美凸显香奈儿经典的奢华工艺。 她将头发干净盘起，配上深邃烟熏妆，整体气场全开，霸气中带著精致女人味，指尖一抹绿色指甲油更是点睛之笔，细节满分。



不过让粉丝更激动的是，Jennie同步曝光了她在秀场与新晋韩剧女神高胤祯的合照！两人不约而同托腮入镜，对著镜头露出灿烂笑容，一张是俏皮嘟嘴、一张是气质微笑，画面美到让人舍不得滑掉。 同样是1996年出生的「同年亲辜」，两人的立体五官与白皙肤色在镜头前就像自带光圈，根本是「颜值天花板」等级的同框！



据悉，高胤祯当天也受邀出席香奈儿大秀，一身简约气质造型同样引发热议。 两位品牌宠儿在时尚盛会上难得相遇，短短几张合照就让网友疯狂敲碗：「这组合我可以！」、「拜托两位多多同框，太养眼了！」、「根本是香奈儿双生姊妹花~」等。

