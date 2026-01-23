女神真实体重管理？朴信惠片场狂嗑锅：6个月拍戏「压力胖」失控，最后一月全破功

女神朴信惠竟然也是「吃货」！她近日与高庚杓登上YouTube「Channel十五夜」直播，畅谈拍摄tvN《卧底洪小姐》的幕后故事，两人不但大方承认是「美食通」，更自爆拍摄期间靠「狂吃」纾压，体重根本控制不了！

罗暎锡PD一开场就介绍：「信惠和庚杓是出了名的懂吃，知道很多美食店，也真的很爱吃。」朴信惠立刻点头如捣蒜：「我超喜欢吃的！」当罗PD调侃高庚杓「一直复胖就是因为自己爱吃」时，朴信惠也大笑附和：「我也是！我也一直复胖啦！」



高庚杓完全不掩饰对美食的热爱，公开自己的「空白期菜单」：「炸鸡、汉堡、披萨、泡面是必吃的，我特别喜欢面食。」他更分享亲身经历：「之前和朋友去旅行，游泳和浮潜后累到不行，结果发现碳水化合物给的能量超惊人！一吃下去很快就能恢复元气。」

看到观众留言「幸福来自碳水化合物」，朴信惠激烈赞同：「我超爱喝汤！涮涮锅、火锅、麻辣烫真的超爱。」高庚杓当场爆料：「信惠在拍摄期间也常吃涮涮锅！」不过女神也有自己的管理秘诀，朴信惠公开拍戏时的饮食控制法：「拍摄时吃涮涮锅，我会当成『蔬菜蒸锅』来吃，只吃蔬菜和肉，忍住不喝汤。 这样吃就不会摄取到太多碳水化合物，只用蔬菜和肉把肚子填饱。 拍戏时压力太大了，所以会适量吃一点点。」但她也补充，没工作时就会放纵吃「泡菜炖锅、炖鸡」这类料理。



聊到拍摄后期的体重变化，朴信惠哀号：「最后一个月前开始胖了！连续拍6个月真的太累了，之前减下来的肉一点一点又回来了。」高庚杓则走随性路线：「我主要是随便吃，想吃的时候就全吃。」朴信惠也笑说：「我也是，想吃的时候就全吃啦！」

原来女神跟我们一样，压力大也会暴食！不过她的「涮涮锅减肥法」好像有点聪明？ 但看到高庚杓那种「全吃」的霸气，只能说...... 演员的消化系统是不是异於常人啊！

此外，朴信惠和高庚杓携手主演的《卧底洪小姐》故事背景在1990年代，讲述了30多岁的菁英证券督导官洪金宝（朴信惠饰）伪装为20岁的基层专员就职，所展开一连串横冲直撞的故事，为复古年代的办公室喜剧类作品。



