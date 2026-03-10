ENHYPEN李羲承宣布退团转型个人活动！团体改组6 人体制，公司证实：尊重音乐志向

男团 ENHYPEN 成员 李羲承（HEESEUNG） 正式宣布退出团体，未来将以SOLO歌手身份展开全新挑战。

所属经纪公司 BELIFT LAB 於今日（10日）透过官方社群平台发布公告，表示在与成员们深入讨论未来走向后，决定尊重羲承明确的音乐志向。 公司声明指出：「羲承将从 ENHYPEN 团队中独立出来，往后的官方行程将以 6 人体制继续活动。 这是经过长时间深思熟虑后所做的决定，我们深知对广大粉丝来说，这是一个难以接受的消息。」

尽管退出团体，公司特别说明羲承仍将作为旗下艺人，以 SOLO 专辑形式回归乐坛。 公司呼吁：「请以宽容的心理解这是为了 ENHYPEN 与羲承未来的选择，也请各位 ENGENE 继续给予展开新挑战的 ENHYPEN 与羲承不变的爱与支持。」



羲承亲笔信感性告白：不想因个人野心影响团队

羲承随后在 Weverse 公开亲笔信，字里行间充满对成员与粉丝的感激。 他感性表示：「这 6 年时间充满了言语无法形容、激动与珍贵的瞬间，多亏了与我分享无数情感的成员，以及总是填补我心中空缺的 ENGENE，我才能走向那曾遥不可及的梦想。 这段时间将成为我一生难忘的闪耀时刻之一，我想成为那个比谁都支持 ENHYPEN 的人。」

针对退团原因，他坦言自己一直持续进行个人创作，为了呈现更多样的面貌，最终决定接受公司建议的方向：「虽然有许多想呈现的事物，但我内心也不希望在团体中只顾著展现个人的野心。」他也对感到惊讶的粉丝致上歉意，并承诺未来会成为更加努力奔跑的自己。



三百万销量男团面临变动，未来动向备受瞩目

透过选秀节目《I-LAND》结成的 ENHYPEN 於 2020 年出道，日前才凭藉正规二辑《ROMANCE ： UNTOLD》达成「三百万销量」的辉煌纪录，世界巡回演唱会更吸引超过 67 万名观众参与。 消息一出，随即引发全球韩乐迷的高度关注与讨论。



