以电影《王命之徒》跻身千万演员的朴志训 前作品《弱美男英雄》再度重新引发讨论

近期上映以来突破一千万观影人次的电影《王命之徒》，所带来的效应仍在持续发酵中，在片中表现优秀的演员朴志训，他的前戏剧作品也开始重新受到讨论与关注。在OTT平台播出的《弱美男英雄》系列作品，以及更久之前的戏剧都再度被提及。

依照Netflix官方网站To Doom的纪录，截至3月10日止，在2022年公开的《弱美男英雄：Class 1》在韩国的Show部门连续9周排行维持在前10名，一度上升到韩国国内排名第3位，之后在2025年所推出的《弱美男英雄：Class 2》也在这段期间中排名第6，可说是该系列作品都因为朴志训而重新受到关注。公开数年后再度回到前10铭的作品并不常见，目前受欢迎的作品还有《莎拉的真伪人生》《卧底洪小姐》等近期推出的作品。



《弱美男英雄：Class 1》可说是朴志训的代表作之一，他在剧中饰演一位模范生延时恩，没能守护好自己的朋友而感到自责，但他却平静地表现出这样的感受与伤痛，当时也大获好评，他也因此获得了青龙奖的男演员新人奖项与其他大小奖项的肯定。而朴志训的其他作品如《远看是蔚蓝的春天》《幻像恋歌》等，也同样在其他OTT平台重新被点播。



业界认为这与他最近演出的千万电影作品《王命之徒》有所关联，原本是OTT平台分散了看电影的人潮，让大众都在家中看电影而不走进戏院。这一次的效果却是相反，由电影院的热潮拉抬了OTT平台其他相关作品的收视，两者可说是相辅相成。



朴志训在电影《王命之徒》饰演一位年轻的君王端宗，刚即位不久就因逆贼叛乱而惨遭流放，已失去求生意志的他在偏远的小村落里却重新受到鼓舞，但最终仍难逃现实的悲剧命运。朴志训在剧中以细腻眼神演出这位悲惨的君王，大获观众好评，目前累积观影人次已来到1170万人，仍持续上涨中。



朴志训出身於特别企划组合Wanna One，在限定期间后他由团体转为个人歌手活动，而他也开始参与戏剧演出。现在除了他的前作品受到大家关注以外，他的下一部作品《菜鸟伙房兵》同样也受到话题讨论，本作品改编自同名网路小说，剧情描述一位穷困的青年，入伍后成为传奇伙房兵的故事，令人期待。

