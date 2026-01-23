直球告白！金宣虎自认「恋爱胆小鬼」！现实中不敢先开口，理想型条件曝光

演员金宣虎最近凭Netflix新剧《爱情怎么翻译？ 》再度翻红，剧中饰演翻译专家狂撩巨星高胤祯，浪漫指数破表。 但他在最新专访中却自揭老底，坦言现实生活中根本是个「恋爱胆小鬼」，不但不敢主动告白，还需要超长时间观察才会动心，反差萌让粉丝直呼意外！

在《爱情怎么翻译？ 》中，金宣虎饰演的多语言翻译专家「周浩镇」，爱上了高胤祯饰演的全球巨星「车茂熙」。 车茂熙因创伤而拥有双重人格，金宣虎被问到「现实中若遇到这样的女性会如何」时，他笑说：「我只以周浩镇的角度想过，觉得她有伤痛和故事，应该拥抱要她。 只想了『我能给她什么』，没想过『我是否能接受这样的她』。」



他进一步分析角色：「周浩镇自己也有爱情的伤痛，他非常努力去共情从小缺爱的车茂熙，并刻意不以其他角度看待她。 因为如果用其他角度看，会没完没了。 作为演员，如果无法共情，会觉得表现上有局限。」聊到剧中车茂熙的纯真第二人格「都拉美」，金宣虎眼睛发亮：「都拉美不是很可爱吗？ 太惹人爱了！她出现时，大家都说很时尚。 从周浩镇的角度看，应该会觉得很痛快吧？ 看著总是拐弯抹角的无熙，会想『啊！对了！除了我，还需要一个翻译才行』。 有几个场面真的让人心情很畅快。」

话锋一转，记者问到他的真实恋爱风格，金宣虎认真思考后回答：「我想了一下，小时候会觉得『喜欢？ 哦，是吗？ 要交往吗？』但现在需要很多时间。 需要很多对话，如果兴趣不合就没办法谈恋爱，所以需要很多时间，产生好感也会慢一点。 好像变了。」他强调对话的重要性：「我觉得对话要合得来才行。 毕竟我是人，撇开恋爱不谈，人与人相遇时，有合得来的人，也有合不来的人。 有些人不用刻意努力，就能笑著聊天。 我发现人际关系变广后，和这些无论同性异性、都能聊得来的人聚在一起，会更有趣。」



被问到是否属於会先告白的类型，金宣虎笑著自嘲：「老实说，有点勇气不足。 从小就是这样。 虽然可能也尝试过（告白），但因为是胆小鬼，所以是需要很多时间的风格。」

对於是否想藉此剧问鼎「浪漫之王」宝座，他谦虚表示：「『浪漫王』太过了。 不只是浪漫剧，无论什么类型，只要有我想尝试的角色、作品或合作对象，我都会果断挑战。 我会在各种体裁中展现努力的样子，请大家多多期待。 当然，我也必须做好。」



提到先前《苦尽柑来遇见你》在全球掀起热潮，甚至连「铁肺天后」Ariana Grande都跟上，金宣虎直呼：「那个我真的吓到了！最让我惊讶的是Ariana Grande上传了影片。 我看到时大叫『看到这个了吗？』真的很神奇。」

他坦言对自己的人气有些迟钝：「我不知道是我比较迟钝，之前听说有海外粉丝时，没什么实际感觉，直到去了那些国家，才体会到『啊，真的有人喜欢我』。 我对这方面好像感觉比较迟钝。 所以与其说震惊，更多是觉得『Instagram粉丝数在增加呢，哇，有趣又神奇，大家看得挺开心嘛』这种感觉。 最近大概增加了60多万，从《苦尽柑来遇见你》之后算的话，增加了超过100万。」

《爱情怎么翻译？ 》讲述多语言翻译专家周浩镇（金宣虎 饰）成为全球顶级巨星车茂熙（高胤祯 饰）的翻译后，展开一段不可预测的浪漫喜剧故事。 该剧自16日在Netflix上线后，火速登上全球非英语节目TOP 10排行榜第2名，人气持续攀升。



