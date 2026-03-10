「母胎美女」无误！i-dle 舒华 公开童年照，笑谈「狗啃的浏海」：是我自己剪的

【完整影片】人气女团 i-dle 成员 舒华 公开了自己在桃园度过的童年模样。

舒华最近在桃园旅行官方帐号上传的「桃园回忆篇」影片中，一边看著自己小时候的照片，一边回想起过去的回忆。

首先谈到幼稚园时期的公主造型照片时，舒华笑说：「照片里的浏海看起来像是被狗啃的，小时候不喜欢遮住眼睛，就会自己拿剪刀剪，那是我自己的创作的。」接著看到国中时期的照片时，她也回忆说：「（拍照当时）阳光太强了，户外，然后很热，加上因为是上课时间嘛，所以心情没有很美丽。」

她也表示既然代表桃园，就会带著责任感努力成为好的榜样。也希望大家能和舒华一起开心地体验桃园。并分享了自己目前担任家乡桃园观光宣传大使的感想。

舒华所属的 i-dle 上个月以首尔演出揭开第四次世界巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] 」的序幕。尤其是在本月7日於台北大巨蛋举行的演出中，i-dle 成为首个登上该场馆舞台的K-POP女团，意义非凡。当天成员们以多样化的歌单与独特的舞台演出，与3万6000名粉丝热情互动，再次证明了她们的全球影响力。

此外，i-dle 也宣布将於今年8月展开史上最大规模的北美巡演，预告将持续展开积极的全球活动。而她们也将於本月21日透过 「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK」 演出，与当地粉丝见面。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻