脸天才变「逃税天才」？ 车银优惊爆避税 200 亿，家族公司设在「鳗鱼店」 隐匿手段全曝光

韩媒《京乡体育报》今日独家报导称，车银优及其母亲涉嫌部署极为缜密的逃税计划，并借用车银优「脸天才」的名号，将他形容为「逃税天才」。

■ 关键一：变更法人性质 钻法律死角规避审计

据确认，由车银优担任社内理事、其母设立的个人经纪公司「Cha』s Gallery」（音），於2024年9月11日更名为「The Ani 有限责任公司」（音），并将法人性质从「股份有限公司」变更为「有限责任公司」，地址也从金浦市迁移到车银优父母於江华岛的鳗鱼餐厅。

分析指出，此举是为了规避外部审计。 依南韩法律，达到一定规模的股份有限公司必须公开财务报表并接受外部会计监督; 然而，有限责任公司则处於审计死角，无须公开财报，极易隐匿资金流向与逃税细节。



■ 关键二：落脚「避税天堂」 江华岛鳗鱼店疑为空壳公司

将公司地址移至江华岛被分析为避税的「神之一手」。 根据《首都圈整备计划法》，江华岛被列为「成长管理区域」，法人在取得不动产时，可避开高达基本税率 3 倍的取得税加重税率。 事实上，该法人已在营业项目中追加了「不动产租赁业」，避税明显意图。 由於办公地址与餐厅重叠，被国税厅认定为并无实质营运、仅借用地址的空壳公司。



■ 追缴金额全球第六！规模超越夏奇拉、逼近 C 罗

国税厅判断，车银优为了规避高达 45% 的个人所得税最高税率，利用税率较低的家族法人迂回转移收入。 目前已对其发出追缴通报，金额高达 200 亿韩元。

此一数字刷新了韩国演艺圈史上最高纪录，在全球艺人税务丑闻榜中也名列前茅，仅次於范冰冰（约1440亿）、郑爽（约540亿）、C 罗（约280亿）、夏奇拉（约210亿）等国际巨星，排名全球第 6。



■ 经纪公司紧急回应：仍在法律解释阶段

对此，车银优所属公司 Fantagio 於 22 日紧急澄清，目前核心争议在於该法人是否属於「实质课税对象」，全案尚未最终定谳，公司将针对法律适用上的分歧进行积极说明。

车银优已於去年 7 月入伍，目前服役於陆军军乐队。 其主演的 Netflix 影集《超能路人甲》即将公开。

