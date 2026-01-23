女神真實體重管理？朴信惠片場狂嗑鍋：6個月拍戲「壓力胖」失控，最後一月全破功

女神朴信惠竟然也是「吃貨」！她近日與高庚杓登上YouTube「Channel十五夜」直播，暢談拍攝tvN《臥底洪小姐》的幕後故事，兩人不但大方承認是「美食通」，更自爆拍攝期間靠「狂吃」紓壓，體重根本控制不了！

羅暎錫PD一開場就介紹：「信惠和庚杓是出了名的懂吃，知道很多美食店，也真的很愛吃。」朴信惠立刻點頭如搗蒜：「我超喜歡吃的！」當羅PD調侃高庚杓「一直復胖就是因為自己愛吃」時，朴信惠也大笑附和：「我也是！我也一直復胖啦！」



高庚杓完全不掩飾對美食的熱愛，公開自己的「空白期菜單」：「炸雞、漢堡、披薩、泡麵是必吃的，我特別喜歡麵食。」他更分享親身經歷：「之前和朋友去旅行，游泳和浮潛後累到不行，結果發現碳水化合物給的能量超驚人！一吃下去很快就能恢復元氣。」

看到觀眾留言「幸福來自碳水化合物」，朴信惠激烈讚同：「我超愛喝湯！涮涮鍋、火鍋、麻辣燙真的超愛。」高庚杓當場爆料：「信惠在拍攝期間也常吃涮涮鍋！」不過女神也有自己的管理秘訣，朴信惠公開拍戲時的飲食控制法：「拍攝時吃涮涮鍋，我會當成『蔬菜蒸鍋』來吃，只吃蔬菜和肉，忍住不喝湯。 這樣吃就不會攝取到太多碳水化合物，只用蔬菜和肉把肚子填飽。 拍戲時壓力太大了，所以會適量吃一點點。」但她也補充，沒工作時就會放縱吃「泡菜燉鍋、燉雞」這類料理。



聊到拍攝後期的體重變化，朴信惠哀號：「最後一個月前開始胖了！連續拍6個月真的太累了，之前減下來的肉一點一點又回來了。」高庚杓則走隨性路線：「我主要是隨便吃，想吃的時候就全吃。」朴信惠也笑說：「我也是，想吃的時候就全吃啦！」

原來女神跟我們一樣，壓力大也會暴食！不過她的「涮涮鍋減肥法」好像有點聰明？ 但看到高庚杓那種「全吃」的霸氣，只能說...... 演員的消化系統是不是異於常人啊！

此外，朴信惠和高庚杓攜手主演的《臥底洪小姐》故事背景在1990年代，講述了30多歲的菁英證券督導官洪金寶（朴信惠飾）偽裝為20歲的基層專員就職，所展開一連串橫衝直撞的故事，為復古年代的辦公室喜劇類作品。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞