朴有天前财阀女友黄荷娜认罪协商内幕曝光： 供出涉赌艺人名单换减刑！震撼韩娱圈

韩国食品巨头「南阳乳业」创始人的外孙女黄荷娜因涉毒被逮捕起诉后，惊爆为了换取减刑，竟向警方供出「一起吸毒的艺人名单」！韩国资深记者吴赫振在个人频道踢爆，黄荷娜已向调查机关供出数名男女艺人，震撼韩国演艺圈。

吴赫振在日前上传的影片中透露，根据从情报当局与警方获得的消息，黄荷娜为了减轻自己的刑事责任，已向警方供出其他涉毒艺人的名字。 他表示：「黄荷娜似乎认为，『必须供出其他人的犯罪事实，我才可能获得减刑』。」他更指出黄荷娜虽然以「为了孩子」为由自柬埔寨返韩，但此说法完全不是事实。 实际上她是为了以「承认部份罪行」的方式协商，才事先与警方协调入境日期。 吴赫振质疑：「她一直说自己没钱，但却穿著价值数百万的高价羽绒服回来。 有那种财力，在柬埔寨也能给孩子好的教育和老师。 即便如此仍选择回国，很可能是有比国际刑警组织追捕更让她害怕的东西。」



记者也分析，黄荷娜回国后虽辩称自己「没有吸毒、没有贩卖毒品」，但警方似乎已掌握了确切的吸毒时间与地点。 黄荷娜涉嫌於2023年7月左右，在首尔江南区熟人的公寓中，为一名40多岁男性和一名30多岁女性注射冰毒。 她在成为调查对象后於同年12月逃往泰国，之后辗转滞留柬埔寨，直到去年底声称「要对在当地生下的孩子负责」才自愿返韩，随后即遭逮捕调查，并於本月20日正式被拘捕起诉。



*衍生新闻： 「BIGBANG光环」变黑金工具？胜利被爆借名气布局地下事业：密会东南亚犯罪高层，疑筹画「第二个Burning Sun」

此消息一出，立即引发韩国网友热议，担心2019年「Burning Sun事件」后最大的演艺圈毒品风暴再度来袭。 目前警方尚未公开黄荷娜供出的名单，但圈内已人心惶惶。 这场由财阀千金涉毒案掀起的连锁效应，究竟会烧出多少惊人名单，已成为全民关注焦点。

