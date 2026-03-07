朴志训、柳海真《王命之徒》成韩国第25部「千万电影」！戏院加码开「痛哭专场」送特制毛巾

南韩影坛 2026 年首部「千万电影」正式诞生！由演技派男神 朴志训 携手票房灵魂 柳海真 主演的暖心史诗 《王命之徒》，在上映第 31 天（6 日）下午正式突破 1,000 万观影人次大关。 这不仅是韩国影史第 34 部千万作品，更是韩国国产片中第 25 部达成此壮举的纪录。

睽违两年「国产片」再发威！超速超车《双面君王》《王的男人》

在戏院观众大幅缩减的寒冬下，《王命之徒》打破了 2025 年无国产片破千万的尴尬纪录，成为继《破墓》与《犯罪都市 4》后，睽违两年的「千万巨作」。 去年（2025年）年度票房冠军由《动物方城市2》夺下，遗憾未有国产片突破千万，如今《王命之徒》成功打破沉默，为韩影市场注入一剂强心针。



《王命之徒》是继《王的男人》、《双面君王》、《鸣梁：怒海交锋》后，韩国影史第四部破千万的历史题材作品，速度更是快於《双面君王》（38天）与《王的男人》（50天）。 凭藉「12 岁以上可观赏」的阖家欢优势，该片在春节与三一节连假期间持续横扫票房，三一节当天更创下单日 81.7 万人次 的惊人纪录。



官方玩梗：举办「痛哭特映会」！看《王命之徒》不哭挑战失败？

就在票房冲破千万前几个小时，发行商 Showbox宣布将於 12 日举办别开生面的 「痛哭特映会」，并幽默写道：「看《王命之徒》却不哭？ 那要怎么办到？」官方将在特映会现场赠送印有「兴道、弘暐送给深爱珍重之人」字样的限定刺绣手帕，供观众在席间拭泪，贴心的活动设计引发网友热烈讨论。



跨越身份的「忘年友谊」！朴志训、柳海真演技火花催泪全世代

《王命之徒》以温暖视角描绘朝鲜端宗的最后时光。 朴志训饰演被废黜流放的幼主「李弘暐」，与柳海真饰演的村长「严兴道」在宁越相遇。 两人从看管关系演变成跨越年龄与身份的真挚情谊，深刻的演技火花引爆全世代观众的笑点与泪点。



《王命之徒》已於 2 月 26 日正式在台上映，想亲自验证这部「千万神作」的泪崩魅力，绝对要备好纸巾进场！



