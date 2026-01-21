「BIGBANG光環」變黑金工具？勝利被爆借名氣布局地下事業：密會東南亞犯罪高層，疑籌畫「第二個Burning Sun」

BIGBANG前成員勝利再度捲入爭議。 有爆料指出，他疑似在東南亞活動頻繁，更與當地犯罪集團「太子園區」高層往來，疑似計劃打造「第二個Burning Sun」非法娛樂事業，引發韓網震動。

1月20日，韓國記者吳赫鎮（音譯）在其YouTube頻道中公開了一段名為「黃荷娜、勝利、朴有天——吳赫鎮記者特級取材檔案」的影片，談及勝利的最新近況。 吳赫鎮表示，他接獲多起爆料，指勝利目前與涉及洗錢、詐騙、博弈產業的人士來往密切，甚至和「柬埔寨犯罪園區的幹部級人物一起開派對」。 吳赫鎮直言這些人之間「不太可能只是聊天」，很可能談到具體商業計劃，「聽說是想在柬埔寨打造類似韓國『第二個Burning Sun』的場所」。 不過他也補充原本可能資助勝利的當地金主近期陸續被捕，甚至準備被遣返回中國，勝利是否還有實際後盾，仍是未知數。

吳赫鎮也提到，勝利在韓國形象早已全面崩盤，但在日本與東南亞仍保有一定粉絲基礎，靠著「BIGBANG出身」的光環，似乎想在當地推動事業發展。 據他所知，勝利目前經常往返泰國。

勝利近日在柬埔寨一場活動中手持麥克風狂言：「我說要去柬埔寨，身邊人都問危不危險？ 去吃X啦！柬埔寨是亞洲最棒的國家！」這段影片在網路瘋傳，更有眼尖網友發現，勝利身後露出「Prince Brewing」與「Prince Holdings」標誌，而這兩間公司正是柬埔寨爭議犯罪園區「太子園區」的關聯企業。 「太子園區」被指涉及人口販賣、網路詐騙、非法拘禁等跨國犯罪，背後由中國籍富豪陳志掌控的「王子集團」主導。 該集團近年急速擴張，卻遭美國司法部以「經營強迫勞動營」與「策劃大規模加密貨幣詐騙」起訴，並追討價值約150億美元的比特幣資產。 英國政府也已凍結陳志在倫敦的資產，並將旗下「金邊度假世界」列入制裁名單。 凍結相關資產，並禁止其使用英國金融體系。



승리 출소하고 캄보디아에서 장사하려 했었음



생각보다 더 존나 위험한 놈이었네 pic.twitter.com/2tThOvkkg3 — L (@Profit_Lx) October 9, 2025

在勝利曾因「Burning Sun事件」遭判刑、退出演藝圈，截至目前他與「太子園區」的關聯尚未獲官方證實，但網友已炸鍋痛批：「根本是國際級醜聞！」、「Burning Sun教訓還不夠？」、「事到如今他還沒清醒嗎？」、「根本不能算人」、「他這種人是不會悔改的」、「他就應該把牢底坐穿，太早放出來，又來禍害別人了」等。事件是否會進一步延燒，引發各界高度關注。

