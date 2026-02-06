曾宣布引退却又复出？朴有天日本近况曝光引热议：穿日式传统服现身寺院活动！

（多图）前东方神起和JYJ成员、歌手兼演员的朴有天公开在日本的近况，再次成为话题焦点。

朴有天於本月3日在自己的SNS上，上传了参加位於日本东京都八王子市高尾山药王院举行的传统活动照片。

公开的照片中，朴有天身穿日本传统服饰出席活动，吸引众人目光。他与活动相关人士一同留下纪念照，在仪式进行期间，也被拍到坐在前排、以沉稳态度参与的模样。随著他自然融入当地氛围的消息传出，外界对其近况的关注也随之升高。





他在贴文中表示自己参与了被称为「세남」的仪式（岁男相关的祈福活动），并分享能亲自见到当地寺院相关人士感到非常荣幸的感想，同时也向大家致意，希望2026年能为所有人带来满满的好运。





照片公开后，网路上出现各种不同反应。有人对他在日本的活动感到陌生，也有人对他目前的动向产生好奇；同时，也有不少网友提及过去争议，投以负面眼光。



朴有天於2003年以男团东方神起出道，获得极高人气，但在2009年与经纪公司SM娱乐爆发专属合约纠纷后离开团体。之后与金在中、金俊秀组成JYJ，持续以歌手与演员身分活跃。

然而，他在2016年爆发私生活争议，2019年又因涉嫌使用非法药物引发社会哗然，最终被判处有期徒刑10个月、缓刑2年。当时他在记者会上否认指控，甚至提及引退，但之后证实确有吸毒事实，争议进一步扩大。



此后，朴有天中断韩国国内活动，转往日本等海外地区发展。近期偶尔透过日本节目出演与当地活动现身，分享近况，但也因被列入高额、惯性欠税者名单，再度卷入争议。

随著这次出席日本传统活动，朴有天目前的动向再度受到关注，大众对其活动的看法依旧两极。

