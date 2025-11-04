「被韩圈封杀」朴有天转战日本！新剧搭档「同款问题」男星重返萤光幕

韩国前天团JYJ成员朴有天，因吸毒、逃税等丑闻淡出演艺圈后，竟在日本重启演员生涯！

根据日本媒体11月1日报导，朴有天将出演12月在东京MX电视台播出的新剧《贪心的女人与有故事的男人》（《欲しがり女子と訳あり男子），正式回归戏剧界。 这部三集浪漫喜剧讲述一名因性骚扰嫌疑而被公司调职、人生陷入低谷的男人，意外成为合租屋管理人后发生的一连串故事。 这也是朴有天继9月播出的东京MX电视剧《桃之歌（モモノウタ）》之后，相隔三个月再次亮相日剧。

而剧中另一位男主角是同样有涉毒前科的日本艺人田口淳之介。 田口曾是杰尼斯团体KAT-TUN成员，2019年因与女友小岭丽奈持有并吸食大麻被捕，后来被判处6个月徒刑、缓刑2年。 虽然当时他公开表示要退出演艺圈赎罪，但之后被爆在男公关店工作，引起舆论哗然。



朴有天的「黑历史」更是韩娱圈经典。 他2019年因吸毒被捕，虽曾召开记者会坚称清白，甚至发誓「若吸毒就退出演艺圈」，但最后被验出阳性，遭判刑10个月、缓刑2年，形象一落千丈。 之后又因与前公司闹上法庭、高额税金欠缴等事件再度登上新闻。 根据韩国国税厅2023年公布的资料，他因未缴交包含资本利得税在内的5笔税款，被列入高额欠税者名单，欠税总额达4亿900万韩元。

近年朴有天主要在日本活动，还时常透过SNS分享生活点滴。 他曾在日本节目《70号房的主人》中表示，目前定居日本，觉得生活很幸福，无论天气多热多冷都无所谓，并透露能再次在舞台上唱歌跳舞「真的很快乐，也从粉丝身上获得很多能量」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻