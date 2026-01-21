「BIGBANG光环」变黑金工具？胜利被爆借名气布局地下事业：密会东南亚犯罪高层，疑筹画「第二个Burning Sun」

BIGBANG前成员胜利再度卷入争议。 有爆料指出，他疑似在东南亚活动频繁，更与当地犯罪集团「太子园区」高层往来，疑似计划打造「第二个Burning Sun」非法娱乐事业，引发韩网震动。

1月20日，韩国记者吴赫镇（音译）在其YouTube频道中公开了一段名为「黄荷娜、胜利、朴有天——吴赫镇记者特级取材档案」的影片，谈及胜利的最新近况。 吴赫镇表示，他接获多起爆料，指胜利目前与涉及洗钱、诈骗、博弈产业的人士来往密切，甚至和「柬埔寨犯罪园区的干部级人物一起开派对」。 吴赫镇直言这些人之间「不太可能只是聊天」，很可能谈到具体商业计划，「听说是想在柬埔寨打造类似韩国『第二个Burning Sun』的场所」。 不过他也补充原本可能资助胜利的当地金主近期陆续被捕，甚至准备被遣返回中国，胜利是否还有实际后盾，仍是未知数。

吴赫镇也提到，胜利在韩国形象早已全面崩盘，但在日本与东南亚仍保有一定粉丝基础，靠著「BIGBANG出身」的光环，似乎想在当地推动事业发展。 据他所知，胜利目前经常往返泰国。

胜利近日在柬埔寨一场活动中手持麦克风狂言：「我说要去柬埔寨，身边人都问危不危险？ 去吃X啦！柬埔寨是亚洲最棒的国家！」这段影片在网路疯传，更有眼尖网友发现，胜利身后露出「Prince Brewing」与「Prince Holdings」标志，而这两间公司正是柬埔寨争议犯罪园区「太子园区」的关联企业。 「太子园区」被指涉及人口贩卖、网路诈骗、非法拘禁等跨国犯罪，背后由中国籍富豪陈志掌控的「王子集团」主导。 该集团近年急速扩张，却遭美国司法部以「经营强迫劳动营」与「策划大规模加密货币诈骗」起诉，并追讨价值约150亿美元的比特币资产。 英国政府也已冻结陈志在伦敦的资产，并将旗下「金边度假世界」列入制裁名单。 冻结相关资产，并禁止其使用英国金融体系。



승리 출소하고 캄보디아에서 장사하려 했었음



생각보다 더 존나 위험한 놈이었네 pic.twitter.com/2tThOvkkg3 — L (@Profit_Lx) October 9, 2025

在胜利曾因「Burning Sun事件」遭判刑、退出演艺圈，截至目前他与「太子园区」的关联尚未获官方证实，但网友已炸锅痛批：「根本是国际级丑闻！」、「Burning Sun教训还不够？」、「事到如今他还没清醒吗？」、「根本不能算人」、「他这种人是不会悔改的」、「他就应该把牢底坐穿，太早放出来，又来祸害别人了」等。事件是否会进一步延烧，引发各界高度关注。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻