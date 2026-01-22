Netflix 承认知道林盛根主厨酒驾，但仍让他出演《黑白大厨2》但他们也被骗了［官方立场］

近日出演 Netflix《黑白大厨：料理阶级大战2》的主厨林盛根，於 1 月 18 日透过个人 YouTube 频道坦承，自己在过去 10 年间共有 3 次酒后驾车的纪录。他表示，10 多年间曾三度因酒驾被查获，驾照也因此遭到吊销，之后又重新取得驾照，但黑历史却在网上越挖越多，导致 Netflix 也出面说明其官方立场，并表示以为只有一次酒驾记录。

21日下午，Netflix 向韩媒 TVDaily 表示：「在选角和预审过程中，《黑白大厨2》制作团队发现林盛根曾於2020年有过一次酒驾记录。我们事先并不知晓他还有其他犯罪指控，也无法确认。」

「对於目前发生的状况，制作团队也深感遗憾。若因此让观众感到不便，我们在此致上歉意，并将以此次事件为契机，慎重检讨并补强未来在出演者相关程序上的审核与应对方式。」



在自我坦白后，争议迅速扩大，林盛根随即上传亲笔道歉信，再次致歉。然而，之后陆续被揭露酒驾次数并非最初所说的 3 次，而是 4 次，加上还涉及违反道路交通法的事实，使其被认定为「前科 5 次」，舆论进一步恶化。此外，也有声音指出，他透过 YouTube 进行自我揭露，是在相关事实即将被报导前的所谓「抢先出手」，是一种先发制人的策略。





对此，林盛根主厨澄清，并非所谓的「抢先出手」，而是在获得过度的关注与喜爱后，反覆思考之下才决定公开事实。他也补充表示，除了已签约的电视购物节目出演，以及个人 YouTube 制作外，将全面中断其他所有电视节目活动。

拥有「韩食调理技能长」资格的林盛根，於 2015 年在 tvN 综艺节目《韩食大捷3》中夺冠后打开知名度，之后一边出演多个教养节目、一边持续进行演艺活动。近期则因出演《黑白大厨2》，并挤进前 7 名而人气攀升。





