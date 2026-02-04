《黑白大厨2》侯德竹主厨晒出与 BTS 成员们的同框照：「我与国际巨星合照！」

Netflix 热门美食节目《黑白大厨：料理阶级大战2》中的侯德竹主厨，因与人气男团 BTS 防弹少年团 成员的相遇而成为话题焦点。

昨天，侯德竹主厨透过个人 Instagram 公开了与 BTS 成员 RM、Jung Kook、Jin、V 的合照。

侯德竹主厨写道：「和国际巨星一起」，并表示「我也是粉丝」，逗趣发言引发网友热烈留言。特别的是，还放上了四颗星星，用来代表著一起同框的成员们。

公开的照片中，五人肩并肩站在一起，散发温馨氛围。成员们以朴素穿搭与侯德竹主厨一同摆出自在姿势，轻松自然的气氛格外吸睛，也让大家非常好奇他们私下的互动会是如何。

随著出演《黑白大厨2》而成为话题人物的侯德竹主厨，是中式料理界的大师，目前负责经营位於首尔大使铂尔曼酒店内、获得《米其林指南》一星肯定的中式餐厅「HAOBIN」（豪宾／호빈）。

此外，BTS 预计将於 3 月完整体回归。预计 3 月 21 日晚间 8 点（韩国时间），在首尔光化门广场举办「BTS 回归直播：阿里郎」（BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG）。此次演出是为纪念同名新专辑发行而特别策划的活动，包含主打歌在内的新歌舞台，将首度於韩国代表性空间之一的光化门广场公开演出，别具意义。

