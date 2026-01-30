金惠奫自曝「同居4年0吵架」！手机存昵称「我老婆」超闪

演员金惠奫日前在网路综艺节目中，大方分享与她同住4年的大学同学兼室友、演员郑智贤之间的特别缘分，两人亲密又可爱的互动曝光后，立刻成为热门话题！

日前播出的《Salon Drip2》中，金惠奫与正在热播的新剧《今天开始是人类》的搭档罗门一同担任嘉宾。 当主持人张度练提到曾出演《深夜怪谈会》的演员郑智贤时，金惠奫立刻开心介绍：「她是我非常要好的朋友，也是和我当了4年室友的大学同学！」她透露，当时郑智贤突然传了节目链接（连结）给她，她原本以为是恐怖特辑，没想到一点开是好友本人出演，让她惊喜不已。 金惠奫大赞好友的表现，她笑说：「一开始因为太熟了，看她演戏觉得超好笑，一直咯咯笑。 但后来剧情越来越不对劲，看到最后真的让我起鸡皮疙瘩，太厉害了！」



两人的好感情更让主持人惊讶。 当被问到「同住4年难道没吵过架吗？」，金惠奫斩钉截铁地回答：「一次都没有吵过！」她甜蜜分享两人的相处模式：「这点真的很好。 她是我第一个也是最后一个室友。 如果今天心情不好，我们就会说『今天出去吧！』然后一起吃饭或外食。 如果我说『我心情不好，希望你早点回来』，她也会早点回家。」彼此体谅的模样令人羡慕。



最有趣的亮点是两人手机里对彼此的称呼！金惠奫爆料：「我（把郑智贤）存成『집사람』（家里的人」，这个词是韩语中非常传统、带有亲切感的对配偶的称呼，常用於年长男性向他人称呼自己的妻子，相当於中文口语中向他人介绍或提及自己妻子时说「我老婆」。

主持人开玩笑问：「所以我是负责煮好饭等她回家的人吗？」金惠奫接著笑说：「如果我在工作室说要写作业，她就会问『那你什么时候回来？』。 而她呢，把我存成『안사람』（内人），如果我在家，我也会问她『什么时候回来？ 跟谁在一起？』。」



两人宛如老夫老妻般互相照顾的关系，让现场笑声不断，也让观众直呼这份友情真的太甜蜜、太珍贵了！

