爆红后急坠谷底！林盛根首吐真心话：坦承6次前科，哽咽否认耍大牌、黑道刺青！数度落泪：错在我，别骂家人

因Netflix话题实境秀《黑白大厨2》爆红的主厨林盛根，近日因亲口坦承多次酒驾前科，引发舆论炸锅，演艺事业瞬间急转直下。 21日下午，他在首尔麻浦区上岩洞接受韩媒《OSEN》专访，首度正面回应所有争议，语气低沉表示：「全部都是我的错。」

认了6次前科：全是我的错

林盛根在《黑白厨师2》中以「白汤匙」（比喻出身平凡但凭实力成功）形象受到喜爱，却因自曝酒驾前科瞬间成为众矢之的。 他坦言：「包括酒驾在内，我确实有6次前科。 其中4次是酒驾，1次是无照骑摩托车被抓，另外1次是与人发生争执互抓衣领，最后因双方互殴各被罚款30万（韩元，约合6500新台币）。」



对於酒驾次数前后说法不一， 林盛根解释并非故意说谎：「我在YouTube拍摄时，凭记忆提到10年前有3次酒驾，但后来接到媒体查询，才发现15、16年前还有一次，因为是30年前的事，记忆已模糊。 如果我真的想隐瞒，会做得这么草率吗？」

酒驾前科曝光后，林盛根在《黑白大厨2》中的画面被大量剪掉，原本洽谈中的节目邀约也陆续取消，几乎遭到演艺圈「切割」。 对此他无奈表示：「都是我自找的。」并透露已亲自向多位节目PD致歉，认为因为自己，让原本该被看见的其他优秀厨师失焦，「真的非常抱歉」



撇清「事先策划」：爆红后压力大到失眠

对於外界所传的「抢先自爆是为了挡新闻」、「刻意把酒驾次数说少」，林盛根情绪激动地否认。 他表示因节目爆红后承受巨大压力：「我并非专业艺人，突然受到超乎想像的关注，Instagram追踪数、YouTube订阅数暴增，让我感觉得压力巨大。 白天录影时不敢表现，晚上回家后悔，生活变得疲惫不堪，最后才决定在拍摄YouTube时向制作团队坦白。」他也强调在参与过的所有节目中，只要问到犯罪纪录，他都会如实填写酒驾前科，从未意图欺骗制作单位。



怒驳「霸凌说」：完全是假新闻！

对於网路流传的「仗势欺人」、「男女关系混乱」等指控， 林盛根激动否认：「霸凌绝对是假新闻！我这辈子从未欺骗或伤害任何人，也没有任何男女问题，这些都是毫无根据的谣言。」他坦言曾考虑法律追究，但认为「现在这样做只会显得我在逃避自己的错误」。

刺青是为「镇住厨房」：20多岁时为显气势

林盛根手臂和肩膀的刺青也被网友质疑与黑道有关，他解释：「刺青是我个人的象徵，图案没有特别意义，只是为了看起来有气势。 我19岁就当上主厨，当时厨房阶级森严，我年纪轻要指挥别人不容易，所以在20多岁时刺青，而且事先与太太充分沟通，选在穿短袖时若隐若现的位置。」

心疼家人受累：4岁孙女何罪之有？

说到家人因他受到牵连， 林盛根数度哽咽：「我的错是我的错，但我太太绝对不是那样的人，4岁的孙女又懂什么？ 看到家人被无差别恶评攻击，我抬不起头。」他透露已请家人少看手机，尤其对儿媳妇感到抱歉：「孙女只是被爷爷疼爱才出现在YouTube和SNS，没想到现在却让她挨骂。」他恳求大众：「对我的批评我全部接受，但请不要牵连我的家人。 虽然周围有人建议我提告名誉毁损，但我不打算这么做，这或许就是我的业报吧。」



演艺活动中断 仅剩购物台行程履行

林盛根宣布将暂停演艺活动，回归本职餐饮业，仅会完成已签约的购物台直播。 他解释：「原本连购物台都想辞掉，但合作的中小企业已为节日销售与牧场签好牛肉合约，若我不做，他们可能面临破产。 为了不影响供应链，我会做到节日结束，之后就专心经营YouTube和餐厅。」

采访中林盛根多次落泪，直言：「有时真的想躲起来，和家人隐居，回到原本的位置做餐饮生意。 但那些已签约的牛肉该怎么办？ 我只能先把剩余行程完成，之后再帮他们找其他主持人。」最后他再次道歉：「无论1次还是10次，酒驾都是我的错。 我接受了短暂但过分的喜爱，现在会以感恩的心暂停演艺活动，专注於餐饮本业。」

