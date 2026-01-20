文佑镇长大了！从《爱上变身情人》徐玄振「分身」再到《Love Me》变「继子」

你还记得童星文佑镇（又译文友辰）吗？2009年生的他，演遍各大男演员童年时期，还演过徐玄振的「分身」，七年后再度合作改演徐玄振「继子」！

文佑镇2017年、8岁便开始当儿童演员，在《王在相爱》演任时完儿时，《名不虚传》及《热血司祭》演金南佶儿时，《金秘书为何那样》演朴叙俊儿时，《我的ID是江南美人》演车银优儿时……文佑镇光童星资历便相当丰富，稍长后，去年接连带来突破演技的演出，包括《揭密最前线》恐怖少年犯、《苦尽柑来遇见你》朴宝剑少年时期，还有电影《黑祭司2：暗黑修女》遭附身的少年。



文佑镇演过那么多知名男演员的儿时、少时，有项特别的演出经历更令人印象深刻，是演出《爱上变身情人》（The Beauty Inside、内在美）徐玄振扮演的「韩世界」其中一次变身，要演出拥30岁女子灵魂的10岁男孩，化名「徐宇宙」。



回顾剧情，韩世界在片场突如其来变身，幸亏及时躲到保母车上，经纪人刘宇美（文知茵 饰）也刚好带上了儿童衣服供她穿。变成小男孩的韩世界在片场被其他工作人员逮住，意外展现精湛演技以男孩样貌轧了第二个角色。韩世界回家后被妈妈（金姬贞 饰）撞见，妈妈主动要求照顾他这个小男孩，母女难得有了独处时光。比较特别的是，韩世界再次遇见了曾救过的一名母亲，假装自己接受了那名母亲孩子的心脏，解开那母亲心中的结。文佑镇短短两集的演出，表现了无尽潜力，更感动无数观众。





想不到七年后，文佑镇又和徐玄振合作了，这次演的是「继子」！徐玄振於现正热播的《Love Me》，饰演受家庭等等因素影响，内心孤独空虚的妇产科医生「徐俊京」，遇上了观察自己很久的邻居「朱道贤」（张栗 饰），两人陷入热恋。徐俊京很快就知晓朱道贤有个已14岁的儿子丹尼尔，丹尼尔即文佑镇饰演。丹尼尔对徐俊京排斥，后被徐俊京融化，徐俊京在路人捍卫丹尼尔喊：「对，我是他妈妈。」尤令人动容。随著剧情开展，徐玄振和文佑镇时隔七年又有了友好的同框画面，相当珍贵。



X和‎Theqoo‎网友讨论道「长好大了啊」、「（文佑镇）当时真的是小孩子，现在都长大了」、「又在JTBC戏剧相遇了」、「佑镇长大了，好欣慰」、「佑镇长大了所以更加期待了，身为成人演员也会有好发展的」、「佑镇长大了，但徐玄振怎么还是老样子」……等等。



《Love Me》目前的情节，丹尼尔回去和妈妈朴允珠（孔成河 饰）同住，戏份减少，但重要时刻还是会出现，最新第10集他的身分恐怕有重要转折（香港观众可於本周五晚间锁定Viu的播出）。顺带一提，文佑镇今（20）日有消息加入了新经纪公司，前途受到看好。



