Kep1er 改组 6 人体制！徐永恩暂停活动 8 个月后宣布退团，公司证实：尊重其意愿

女团 Kep1er 成员 徐永恩 在因健康因素暂停活动 8 个月后，最终确定正式退出团体，Kep1er 未来将以 6 人体制继续演艺活动。

经纪公司 WAKEONE 与 KLAP Entertainment 於 6 日发表声明：「自 2022 年出道以来，作为 Kep1er 成员与我们共同度过珍贵旅程的徐永恩，将结束其团体活动。」

关於退团背景，公司解释道：「我们与徐永恩针对未来的活动方向进行了长期的深度对谈，在慎重讨论后做出了这项决定。」并进一步补充：「成员们也基於彼此的信任，尊重徐永恩的意愿并为她加油。 我们由衷感谢这段时间作为团队一员，比任何人都更具真心与热情的徐永恩。」



随著徐永恩的离队，Kep1er 今后将由 崔有真、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休宁巴伊叶 等 6 位成员体制展开活动。

Kep1er 是於 2021 年透过 Mnet 选秀节目《Girls Planet 999》所诞生的限定团体。 当年凭藉出道曲《WA DA DA》仅用 12 天便夺下无线台音乐节目首个一位，并创下 K-pop 女团出道曲最快获得日本唱片协会「金唱片」认证的纪录。



在限定活动期结束后，2024 年 7 月成员坂本舞白与姜睿序回归原经纪公司，Kep1er 由9人组改为 7 人组。 而去年 7 月因健康因素暂停活动的徐永恩最终选择离队，使得 Kep1er 的团体构成再次面临变动。



