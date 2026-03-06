韩首档发展障碍人士恋综《萌动谘商所》开播！李孝利、李尚顺夫妇化身恋爱导师，应援纯粹悸动

韩国恋爱综艺题材再进化！SBS 电视台近期推出以发展障碍人士为主角的全新恋综《萌动谘商所》（몽글상담소，暂译），并邀请到演艺圈模范夫妻 李孝利、李尚顺 睽违多年同框担任导师。 节目将带领观众走进发展障碍青年的情感世界，一起体验最真挚的心动瞬间。

全韩首创！打破偏见的「发展障碍青年」恋爱实境

这是韩国首档纪录「发展障碍（如自闭症、智力障碍等）青年」追求人生初恋的成长节目。 制作宗旨意在打破社会偏见，真实呈现他们在准备相亲、约会及建立关系过程中，那份生涩却无比坚定的真心。

值得一提的是，曾为《非常律师禹英禑》操刀的音乐导演鲁英心也特别赠送主题曲，由李孝利亲自献唱、李尚顺担任制作人，展现全力支援。



钻石级导师：李孝利陪挑约会服、李尚顺当最强心理后援

李孝利与李尚顺在节目中化身谘商所「所长」，不只是旁观者，更亲自担任这群「萌动青年」的恋爱军师。李孝利会陪同女孩们挑选约会装扮、分享魅力技巧，并带领他们透过瑜伽放松身心; 李尚顺则从男性视角出发，协助规划约会路线并给予稳定的心理支持。 两人温柔的视线，让这群青年被视作独立的「青年」而非单纯的「障碍者」，这也是节目最核心的价值。



节目PD与李孝利夫妇因 5 年前合作《孝利与顺心》结缘，两人对生命的真诚态度促成了这次别具意义的合作。 高PD透露，李孝利和李尚顺在很长一段时间里亲自陪伴这群发展障碍青年，他们频繁见面、更深层地理解了彼此，自然而然地展开了身为『青年』与『人生前辈』之间的对话，出演者们也展现出毫不修饰、最真挚的面貌：「比起把他们当成大明星看待，成员们似乎更觉得两位是为自己加油打气的亲近姊姊和哥哥。 」



企划初衷：来自 PD 亲弟弟的故事

节目的幕后推手是曾执导《学田与后辈金玟基》并荣获百象艺术大赏作品奖的的高惠琳 PD。 她透露灵感源自同样患有发展障碍的 20 岁弟弟，她曾自问：「我有把弟弟当成一个真正的成年人对待吗？」这让她意识到大众往往忽略了这群青年的情感需求，甚至令当事人也产生自我放弃的念头。

高 PD 希望通过这档节目，让大众看见他们对爱情的渴望与努力：「不是要解释什么是发展障碍，而是重新审视那些我们不曾轻易联想到的『青春』故事。」



首播看点：纯真笔触与「软绵绵」的初次挑战

节目名称「몽글」形容心里酥酥麻麻、软绵绵的悸动感。 预告片中，出演青年们纷纷给出纯真直接的反应，如坦言「我知道李孝利，但没见过李尚顺」，或纠结於「吃血肠要不要沾盐巴」等细节，展现出不同於一般恋综的纯粹与幽默。

据悉，在 9 万多名渴望恋爱的成年发展障碍青年中，共有 500 多人报名。 在首集节目中，李孝利与李尚顺将与三位出演者进行首次会面，并在见面前阅读了申请者亲笔写下的明信片，上面写著：「我也想尝试肢体接触，对著喜欢的人，温柔地。」纯真的笔触让两人的心也跟著柔软起来。

李孝利夫妻见到的三位成员各具魅力。 患有智能障碍的吴智贤以伶俐的口才与阳光般的笑容让现场充满活力; 患有自闭类群障碍的柳智勋在严谨的生活规律中保有天真无邪的纯粹; 而作为演员活动的智能障碍青年郑志源则彷佛从电视剧走出来一般，展现出虽然生涩却浪漫的面貌。



韩网反应：期待中带著守护之心

消息一出，随即引发韩网热烈讨论。 大部份网友对节目的温馨初衷表示赞赏，同时对「恶魔剪辑」和「酸民恶评」表达担忧，纷纷留言：「只要切入点抓得好，一定会很感人」、「那些键盘侠真的能安分点吗？」、「最担心的是出演者们看到留言会受伤」、「现在很多恋综为了话题性，都会把出演者塑造成『恶女』或『反派』让观众去骂...... 希望这节目千万别这么做」、「看预告片的感觉并不像是走辛辣刺激路线，应该可以放心」。

李孝利、李尚顺夫妇与三位成员的首次会面，将在 8 日晚间 11 点 5 分首播的《萌动谘商所》正式揭晓。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻