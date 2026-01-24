9度挑战试管，《Love Me》《陪玩的女人》称职绿叶梁炫民当爸了！韩善伙、孙宇贤等祝贺

经常在各大韩剧都能看到的脸孔，演员梁炫民昨（23）日於IG公开了宝宝诞生消息，许多同僚演员留言祝福。

梁炫民简单写下：「谢谢你出生^^爸爸我……」吸引一排「蓝勾勾」演员留言恭喜，包括曾合作过戏剧《陪玩的女人》的韩善伙、曾合作话剧《鸡蛋的百变脸孔》的孙宇贤与尹宥善，及高媛熙、董贤裴等。



梁炫民1981年生现年44岁，1986年生39岁的妻子崔真爱（최참사랑）同为演员，2019年结婚，婚前就曾在电影《二十行不行》中扮演夫妻。他们曾在实境节目《同床异梦2：你是我的命运》中叙述相恋故事，更曝光做了高达9次的试管婴儿，也总算成功了，宝宝被视为「9次试管后降临的奇迹天使」。崔真爱平安诞下宝宝，梁炫民所属经纪公司AM娱乐向媒体透露宝宝为女儿。



梁炫民除了演过电视剧《陪玩的女人》之外，还演过《红天机》、《今日的网漫》、《许愿吧，精灵》、等，最近令人印象深刻的就是热播中的《Love Me》，首集开场便登场，饰演徐玄振遇到的，表明想「试车」的相亲男。梁炫民经常扮演反派，实际却被认为是反差很大的可爱男子呢！



▼梁炫民开始上综艺节目，观众才发现他的可爱之处



