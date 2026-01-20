「少年梁宽植」文佑镇签约新公司，除了朴宝剑还演过车银优安孝燮徐玄振「分身」

经纪公司MYM娱乐今（20）日宣布延揽新一名演员，即2009年生目前16岁的青少年演员文佑镇（又译文友辰）。

MYM娱乐表示欣赏文佑镇拥有扎实演技和超龄演出的深厚情感演绎，很高兴与其合作也非常期待他未来表现，并承诺会让文佑镇在演技等活动上，为了让他发挥独有的色彩和潜力，将不吝惜支援。



文佑镇是儿童演员出身，2017年8岁时便踏入影剧圈，最知名的就是演过金南佶（《名不虚传》与《热血司祭》）、朴叙俊（《金秘书为何那样》）、车银优（《我的ID是江南美人》）等男星的儿童时期，近年於《揭密最前线》演少年犯，在《苦尽柑来遇见你》与《全知读者视角》中分别演朴宝剑少年（少年「梁宽植」）及安孝燮少年，演技一次次让观众刮目相看。



文佑镇目前在《Love Me》饰演「朱道贤」（张栗 饰）儿子，几乎可以确认是女主角「徐俊京」（徐玄振 饰）的「继子」了。特别的是，他与徐玄振是时隔七年再合作，2018年曾合作《爱上变身情人》，饰演徐玄振饰演的女主角「韩世界」，10岁男孩的样貌。很难想到，当年的文佑镇，除了能演众多男主角的过往时期，还能诠释30岁的女子啊！（香港观众可於每周五晚间锁定Viu播出《Love Me》！）



*延伸阅读：

‎〈文佑镇长大了！从《爱上变身情人》徐玄振「分身」再到《Love Me》变「继子」〉

MYM娱乐旗下还有李敏镐、林秀晶、金敏与姜敏智，文佑镇等於和他们成为了同门。顺带一提，MYM娱乐除了艺人经纪也参与过影视制作，如《问星星吧》、《下流大盗》及《全知读者视角》。就不晓得文佑镇时不是因为在《全知读者》里精湛的表现，让MYM娱乐萌生了想延揽的念头呢？



