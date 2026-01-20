老饕李浚赫扬言「讨厌」杜拜Q弹饼干，却巡回5家店品尝研究！真实原因是「因爱生恨」网笑疯

男神李浚赫向来以清爽俐落的形象示人，但粉丝都知道，外表清心寡欲的他是不折不扣的「专业老饕」兼「隐藏大胃王」。 私下热爱美食的他，近日针对风靡全韩的「杜拜巧克力Q弹饼干」发表了一段既慎重又矛盾的有趣评论，引发粉丝热烈讨论。

近日，李浚赫在粉丝沟通平台聊起杜拜Q弹饼干，语气显得格外慎重：「这是一种需要更多了解和思考的食物。 首先，我分了好几天、跑了5间不同的店买来品尝，发现每家店的口味都有微妙差异。 我会再继续深入研究后跟大家分享（笑脸）」



几天之后，这位「美食研究员」发表了进一步的感言：「大家真的那么喜欢杜拜Q弹饼干吗？ 我也喜欢。 但它也蛮令人讨厌的，其存在本身就令人讨厌。」

他接著揭晓了「讨厌」的真实原因：「如果明明存在，我却不能吃很多，那还不如不存在。 不过，即便如此，它的存在还是能让人产生梦想。 （爱心笑脸）」讲到最后，原来是对美食「得不到就想毁灭」的告白，因为无法拥有太多而导致的「因爱生恨」XD



事实上，李浚赫曾多次分享对披萨、甜食、炸鸡等各种美食得热爱，还曾认真地向粉丝推荐不同口味的洋芋片。 同时，他也是惊人的大胃王，在筹拍《犯罪都市3》为反派角色增重时，曾在10天内增重5kg、3个月内增重20kg，当时他一天吃6餐，甚至可以一口气嗑掉7包洋芋片。



李浚赫曾坦言，因为是易胖体质，当演员后为了管理身材一直过得很压抑，甚至以为自己性格本就忧郁，直到那段爆吃增重的时期，他突然变得非常乐观，回忆起来都觉得幸福，这才发现原来忧郁是因为没吃饱，全是食物在搞鬼！



李浚赫这段矛盾又可爱的感言在韩网疯传，网友纷纷留言：「长得像高贵的王子大人，想的事情却和我们一模一样哈哈」、「明明吃5个了，还说不能吃太多，我连1个都买不到啊」、「对於杜拜Q弹饼干产量不足这件事，他比任何人都觉得遗憾」、「居然可以对杜拜Q弹饼干做出如此浪漫的感想」、「 一聊到吃的，他就变得很有文学性」、「非常认同，与其让我吃不到，还不如压根不存在」。



不仅热爱生活，李浚赫在工作上也马不停蹄。 2026年他将迎来作品丰收年，预计有三部电视剧与一部电影陆续公开，其中包含由他担纲主演的《莎拉的真伪人生》及《中了乐透头奖也要上班》，展现出这位「老饕演员」兼顾工作与美食的极致魅力。





