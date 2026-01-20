文佑鎮長大了！從《愛上變身情人》徐玄振「分身」再到《Love Me》變「繼子」

你還記得童星文佑鎮（又譯文友辰）嗎？2009年生的他，演遍各大男演員童年時期，還演過徐玄振的「分身」，七年後再度合作改演徐玄振「繼子」！

文佑鎮2017年、8歲便開始當兒童演員，在《王在相愛》演任時完兒時，《名不虛傳》及《熱血司祭》演金南佶兒時，《金秘書為何那樣》演朴敘俊兒時，《我的ID是江南美人》演車銀優兒時……文佑鎮光童星資歷便相當豐富，稍長後，去年接連帶來突破演技的演出，包括《揭密最前線》恐怖少年犯、《苦盡柑來遇見你》朴寶劍少年時期，還有電影《黑祭司2：闇黑修女》遭附身的少年。



文佑鎮演過那麼多知名男演員的兒時、少時，有項特別的演出經歷更令人印象深刻，是演出《愛上變身情人》（The Beauty Inside、內在美）徐玄振扮演的「韓世界」其中一次變身，要演出擁30歲女子靈魂的10歲男孩，化名「徐宇宙」。



回顧劇情，韓世界在片場突如其來變身，幸虧及時躲到保母車上，經紀人劉宇美（文知茵 飾）也剛好帶上了兒童衣服供她穿。變成小男孩的韓世界在片場被其他工作人員逮住，意外展現精湛演技以男孩樣貌軋了第二個角色。韓世界回家後被媽媽（金姬貞 飾）撞見，媽媽主動要求照顧他這個小男孩，母女難得有了獨處時光。比較特別的是，韓世界再次遇見了曾救過的一名母親，假裝自己接受了那名母親孩子的心臟，解開那母親心中的結。文佑鎮短短兩集的演出，表現了無盡潛力，更感動無數觀眾。





想不到七年後，文佑鎮又和徐玄振合作了，這次演的是「繼子」！徐玄振於現正熱播的《Love Me》，飾演受家庭等等因素影響，內心孤獨空虛的婦產科醫生「徐俊京」，遇上了觀察自己很久的鄰居「朱道賢」（張栗 飾），兩人陷入熱戀。徐俊京很快就知曉朱道賢有個已14歲的兒子丹尼爾，丹尼爾即文佑鎮飾演。丹尼爾對徐俊京排斥，後被徐俊京融化，徐俊京在路人捍衛丹尼爾喊：「對，我是他媽媽。」尤令人動容。隨著劇情開展，徐玄振和文佑鎮時隔七年又有了友好的同框畫面，相當珍貴。



X和‎Theqoo‎網友討論道「長好大了啊」、「（文佑鎮）當時真的是小孩子，現在都長大了」、「又在JTBC戲劇相遇了」、「佑鎮長大了，好欣慰」、「佑鎮長大了所以更加期待了，身為成人演員也會有好發展的」、「佑鎮長大了，但徐玄振怎麼還是老樣子」……等等。



《Love Me》目前的情節，丹尼爾回去和媽媽朴允珠（孔成河 飾）同住，戲份減少，但重要時刻還是會出現，最新第10集他的身分恐怕有重要轉折（香港觀眾可於本週五晚間鎖定Viu的播出）。順帶一提，文佑鎮今（20）日有消息加入了新經紀公司，前途受到看好。



