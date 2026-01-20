夜闯Nana宅还瞎扯「以为空屋」！强盗离谱辩称「Nana先拿凶器攻击我」网怒轰：当事人救母还要被污蔑？

女团After School出身的艺人 Nana（林珍儿） 去年惊传住家遭歹徒闯入，於昨日（20日）在议政府地方法院展开首轮审理。 涉案的34岁金姓男子在庭上语出惊人，不仅全面否认强盗意图，更声称自己才是「单方面被Nana殴打」，离谱辩词引发全韩舆论愤慨。

根据检方起诉内容，金男涉嫌於去年 11 月 15 日凌晨 6 点左右，利用梯子爬上 Nana 豪宅阳台，趁门窗未锁闯入屋内。 他在撞见 Nana 的母亲后，随即实施掐脖、恐吓等暴力行为企图索要财物。 正在睡觉的 Nana 听到母亲尖叫后冲出并试图阻止，双方随即爆发激烈的肢体冲突，最终母女合力将金男制服。 据悉，金男在混乱中下巴遭凶器割伤。



在当天的审理中，金男的辩护律师表示：「被告当时以为是空屋，进入只是想行窃，并没有强夺财物的意图。」律师强调金男当时并未携带凶器，是 Nana 自己拿著凶器冲出来并挥舞，金男反而是在抵抗Nana的攻击，遭到单方面殴打。

金男本人也主张：「当时因为 Nana 的母亲大声尖叫，为了让她冷静才抓住了她的肩膀，绝对没有掐脖子的行为。」关於犯案动机，金男称因为经济困难，透过网路搜寻锁定富人区，只想进空屋偷点东西而已。 金某已向法官请求鉴定凶器上的指纹，试图证明凶器并非由他带入。

针对 Nana 方面提交的伤情诊断书，被告方也主张：「Nana 所受的伤是在攻击被告的过程中产生的『加害痕迹』，而非抵御攻击的『防御痕迹』。」为了确认 Nana 的伤情诊断是否属实，金男还申请传唤医生出庭作证，但法庭认为医生的口头陈述难以作为客观证据，要求其重新考虑。



由於双方说法极其对立，法庭已决定传唤 Nana 及其母亲出庭作证。 下一次审理预计於 3 月 10 日在同一法庭举行。

金男「反咬一口」的辩解让韩国论坛瞬间炸锅，网友留言狠批：「谁叫你闯进被人家里？」、「是 Nana 邀请你去的吗？ 被打也是活该」、「听他那样讲还以为是 Nana 闯入他家勒」、「陌生人凌晨闯进我家，难道我要打招呼说『您怎么来了？』真是疯得不轻」、「小偷都在掐我妈脖子了，就算把他脑袋敲烂也没话说吧？」、「闯入住宅本身就是犯罪，Nana是正当防卫，凭什么还要让受害者出庭受折磨？」、「若在美国，有人闯进家门的瞬间开枪射杀都是无罪的，外国人看到这案件一定觉得超荒谬」。

