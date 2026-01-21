朴信惠以「my明星」登场《秘书镇》！李瑞镇、金光奎先狂闹后贴心照顾，预告就笑点满满

16日公开的《秘书镇》预告中，朴信惠以「my明星」身分登场。她过去曾出演李瑞镇、金光奎的《一日三餐－旌善篇》，这次三人再度合体，勾起满满回忆，也让粉丝们期待值爆表！

当天，李瑞镇与金光奎为了见朴信惠，特地来到画报拍摄现场。工作人员原本表示，「my明星」要等她底妆完成后才能见面，没想到李瑞镇却豪迈地说：「要我们等她吗？没关系～出来吧！」接著就直接走进待机室。突如其来的「突袭」让朴信惠吓得立刻遮住脸，金光奎也赶紧用衣服替她挡住，一边喊著：「要保护女演员！」但李瑞镇却一派轻松地说：「你不用化妆啦！」展现出三人之间与众不同的好交情。



比起贴心照顾，两人其实更热衷於「逗弄」朴信惠。金光奎甚至向她告状：「瑞镇一直开你玩笑，说你是大力士。」李瑞镇还补刀笑说：「唉唷～你也上年纪了，完蛋了！」就连一起吃饭时，两人也把烤肉全交给朴信惠烤，自己则专心吃饭，场面超爆笑 XD



不过，当朴信惠突然出现身体不适后，气氛立刻反转。李瑞镇只要听到远处传来咳嗽声，就紧张地问：「是不是信惠在咳嗽？」不仅亲自确认她的体温，还跑去药局买了对喉咙好的药；金光奎也准备了热饮，满脸担心。事后，李瑞镇在接受制作组访问时自嘲表示：「我体内好像有奴隶的本性！」一句话立刻引发全场爆笑。



另外，朴信惠和高庚杓主演《卧底洪小姐》已在日前首播，故事背景在1990年代，30多岁的精英证券监察官洪金宝（朴信惠 饰）在捕捉到可疑资金流向后，化身20岁基层专员展开一连串横冲直撞的办公室喜剧。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻