朴信惠以「my明星」登場《秘書鎮》！李瑞鎮、金光奎先狂鬧後貼心照顧，預告就笑點滿滿

16日公開的《秘書鎮》預告中，朴信惠以「my明星」身分登場。她過去曾出演李瑞鎮、金光奎的《一日三餐－旌善篇》，這次三人再度合體，勾起滿滿回憶，也讓粉絲們期待值爆表！

當天，李瑞鎮與金光奎為了見朴信惠，特地來到畫報拍攝現場。工作人員原本表示，「my明星」要等她底妝完成後才能見面，沒想到李瑞鎮卻豪邁地說：「要我們等她嗎？沒關係～出來吧！」接著就直接走進待機室。突如其來的「突襲」讓朴信惠嚇得立刻遮住臉，金光奎也趕緊用衣服替她擋住，一邊喊著：「要保護女演員！」但李瑞鎮卻一派輕鬆地說：「妳不用化妝啦！」展現出三人之間與眾不同的好交情。



比起貼心照顧，兩人其實更熱衷於「逗弄」朴信惠。金光奎甚至向她告狀：「瑞鎮一直開妳玩笑，說妳是大力士。」李瑞鎮還補刀笑說：「唉唷～妳也上年紀了，完蛋了！」就連一起吃飯時，兩人也把烤肉全交給朴信惠烤，自己則專心吃飯，場面超爆笑 XD



不過，當朴信惠突然出現身體不適後，氣氛立刻反轉。李瑞鎮只要聽到遠處傳來咳嗽聲，就緊張地問：「是不是信惠在咳嗽？」不僅親自確認她的體溫，還跑去藥局買了對喉嚨好的藥；金光奎也準備了熱飲，滿臉擔心。事後，李瑞鎮在接受製作組訪問時自嘲表示：「我體內好像有奴隸的本性！」一句話立刻引發全場爆笑。



另外，朴信惠和高庚杓主演《臥底洪小姐》已在日前首播，故事背景在1990年代，30多歲的精英證券監察官洪金寶（朴信惠 飾）在捕捉到可疑資金流向後，化身20歲基層專員展開一連串橫衝直撞的辦公室喜劇。



