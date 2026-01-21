美到认不出！李泳知怒减13kg拍新照！公开超狠减肥法：靠这杯断食

韩国超人气女rapper李泳知，近期以一组全新画报成为热门话题！画报中她展现了成功减重13kg后的惊人变化，不仅身形明显变得纤细，整个人也散发出更成熟、自信的气场，让粉丝们又惊又喜。

Mainstream Winter日前透过官方SNS公开了李泳知的全新形象照。 在这组画报中，李泳知完美消化了两种截然不同的风格，大秀时尚可塑性。 一套她身穿黑色细肩带小可爱搭配灰色运动裤，展现随性不羁的街头潮流感; 另一套则换上米色系的成套西装，瞬间变身干练又优雅的都市女性，散发满满的轻熟魅力。



不过，最吸睛的还是她瘦身后的全新体态！成功甩肉13kg的她，脸蛋变得更精致，身形线条也显得轻盈紧实，搭配上充满自信的眼神，彷佛宣告著全新的开始。 她先前曾在YouTube频道「Vogue Korea」中透露自己的瘦身秘诀，坦言为了减肥，她彻底戒掉了外送食物，并且在感到饥饿时，会喝一种将高丽菜、番茄和香蕉打在一起的「蔬菜水果饮」来取代正餐，这个超硬派的饮食管理法也引发网友热议。

从2019年参加Mnet生存节目《高校Rapper 3》出道，到在《Show Me The Money 11》中夺下冠军证明实力，李泳知一直是音乐界的焦点。 近年她更凭藉绝佳的综艺感和幽默口才，活跃於各大综艺节目，成功扩展事业版图。 这次以崭新样貌回归，也让大家更加期待她未来的活跃表现。

