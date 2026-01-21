2026 Netflix 韩剧清单爆炸！宋慧乔、孔刘、孙艺真梦幻同台，丁海寅、朴恩斌等大咖新作强势回归

Netflix 今日正式揭晓 2026 年韩国及全球影视阵容，除了先前引发热议的《爱情怎么翻译？ 》、《虽然从今天开始是人类》、《卧底洪小姐》外，更有许多「王炸级」卡司首度合体。 从史诗级罗曼史到高燃动作片，以下为您整理必看清单！

■ 浪漫喜剧：心动指数满格

《订阅男友》JISOO X 徐仁国 疲於现实生活的网漫 PD「徐美莱」，透过订阅虚拟恋爱模拟装置，开启梦幻恋爱体验。 徐仁国 饰演其职场对手，拥有反转秘密的「朴庆南」。



《给我充电吧》金英光 X 蔡秀彬 人工心脏电池即将耗尽的财阀三世「白浩朗」，遇到体内自带电流的编剧「罗宝培」，展开一场「物理性」心动的充电罗曼史。



《这糟糕的爱情》丁海寅 X 贺营 检察官「高恩世」意外丧失记忆，此时自称是她男友的拳击教练「张泰河」突然出现，两人展开一段「糟糕」的同居生活。



《今天也售罄了》安孝燮 X 蔡元彬 兼差三份工作的勤奋农夫「马修・李」遇上患有恶性失眠症的顶尖购物专家「谭艺珍」，在日夜相处过程中，展开梦幻治愈又斗嘴不停的浪漫乐章。

■ 顶级卡司：神级演员的巅峰对决

《慢慢地，强烈地》宋慧乔 X 孔刘 由金牌编剧卢熙京执笔，以 1960-80 年代动荡的韩国演艺圈为背景，讲述一群尽管一无所有，却全心投入追求成功的梦想中的成长故事



《最后一排的少年》崔岷植 X 崔显旭 改编自西班牙同名剧本，讲述落魄教授「文五」发现教室最后一排少年「李江」惊人的文学天赋，却因病态的执著导致这场文学授课走向失控。



《丑闻》孙艺真 X 池昌旭 X Nana 改编自《丑闻—朝鲜男女相悦之事》，以朝鲜时代为背景，讲述充满才华的「赵氏夫人」与风流才子「赵元」之间危险的爱情游戏。





《莎拉的真伪人生》李浚赫 X 申惠善 讲述即便身为假货也想成为名牌的女人、高级时尚品牌亚洲区总代表「莎拉金」，与追踪她欲望的男人、重案组刑警「朴武京」之间的故事。



■ 悬疑惊悚与动作：挑战感官极限

《田鼠》柳俊烈 X 薛景求 追踪惊悚剧，隐居作家「文在」被身分不明的「田鼠」夺走一切，为了找回生活，与追捕他的债主「卢子」联手合作。



《Road》孙锡久 X 永山瑛太 改编自漫画《擒凶记—青色的路》，讲述韩日两国刑警跨国联手，追查一系列手法诡异且留下神秘讯息的跨国连环杀人案。



《真正的教育》李成民 X 金武烈 为了维护逐渐崩溃的教权与校园现场，教权保护局的监察官们展开痛快的「教育指导」。



《猎犬》第二季 禹棹奂 X 李相二 X Rain 热血拳击手回归！这次两人将对抗由郑智薰 （Rain） 饰演的强大反派「白正」，在暗黑的全球非法拳击「战」以命相搏。



《超能路人甲》朴恩斌 X 车银优 1999 年末世论盛行之际，一群意外获得超能力的平凡人，与威胁海城市的反派展开战斗。



《鬼谜东宫》南柱赫、卢允瑞、曹承佑 拥有斩鬼能力的「具天」与能听见鬼声的宫女「生姜」，受拥有复杂面貌的国王召唤，揭开东宫背后隐藏的诅咒与秘密。



《Girigo》全昭映 X 康美娜 青少年惊悚新作。 高中生们因一款实现愿望的 APP「Girigo」陷入诅咒，为了躲避预告的死亡，展开一场惊心动魄的生存斗争。



《蜜兼职》李宰煜（李宰旭）X 高旻示 为了还债，青年进入一家介绍「时薪 50 倍」兼职的奇怪事务所，却踏入了恐怖地狱般的劳动现场。



▽ 2026 年的 Netflix 准备了全方位的影视飨宴，每一部都是不容错过的年度焦点：



