收视狂飙5.3%还不够！《秘书镇》PD喊话：下一季目标要让李瑞镇「下水」！开启梦幻名单：Jennie、ROSÉ、Karina

SBS热门综艺《秘书镇》第一季刚刚於日前风光收官，节目不仅在韩国创下最高5.3%的收视佳绩，更在Netflix上红遍全球，首播后立即冲上「今日韩国TOP系列」总榜第2名、综艺类第1名！主持人李瑞镇更凭此节目拿下「2025 SBS演艺大赏」最优秀奖，金光奎也在SBS始务式上获得特别奖，可说是叫好又叫座。

节目功臣、被观众封为「宝藏PD」的金正旭近日接受访问时笑说：「本来只想著『糊口饭吃就好』，没想到反应这么好，真的很感谢。连父母和朋友的熟人都说『原来是你做的节目，我们都在看耶』，这种反应太棒了。其实这次我也差点以为要搞砸、饭碗不保了，幸好没事啦！」



金PD过去曾执导《家师父一体》、明星带娃的自然疗愈系节目《Little Forest》，甚至还拍过让民众重新审判新闻事件的法庭综艺《国民干涉审判》，可说是风格多变。被问到创作目标时，他坦言：「我就是想做当时让我『很来电』的东西，这好像也是我的问题（笑）。从助理导演时期，游戏秀、综艺、谈话节目都做过，所以对类型没有限制。我觉得用当下著迷的议题来创新最好。我觉得自己擅长谈话节目，但像《Healing Camp》那种棚内访谈，虽然能做得好，却有点『闷』。我喜欢出外景，但与其想『擅长什么』，我更倾向做『想做的』。秀节目充满多巴胺很过瘾，综艺有不可预测的趣味，谈话节目则有深度了解的乐趣……我都想做！只要是观众喜欢的节目，我觉得都好。我好像就是这样活过来的。」

聊到第一季最大惊喜，金PD点名李瑞镇：「看起来绝对不会唱歌的人，竟然唱了！他说绝对不行的其实是下水。下一季好像该把他泡进水里一次了（笑）。」对於观众敲碗的第二季，金PD也大方透露野心：「如果2026年有《秘书镇》新一季，我的目标就是『成功』。希望有好明星出演，让观众看到大哥们的新面貌。瑞镇哥的魅力好像挖都挖不完，总有新的样貌。希望能做出有趣的节目，收视有意义、广告多多（笑）。下一季如果平均有4%，我觉得就是超级大发了！」



他也点出第二季关键：「重点是超越『经理人』的头衔，展现『我的明星想要什么，都能做到』的扩充性。就算是要帮鱼钩穿蚯蚓这种事也行——展现『什么都能做』是核心。两位大哥的化学反应是我们要守护的部分，下个重点则是『邀约来宾』。得找到观众最想看到的人物才行。」

金PD更直接公开「梦幻来宾口袋名单」：「如果做第二季，从与瑞镇哥有关的人当中，我觉得全智贤、郑裕美这些级数的来宾会很有趣。偶像中也想见见最红的各位。像是BLACKPINK的JENNIE、ROSÉ，还有在《歌谣大战》擦肩而过的aespa KARINA，我都拜托她们来上节目了！」



看来《秘书镇》第二季不仅企划方向明确，连来宾都已经开始「许愿」，就等制作单位能否成功邀请，让观众再次感受李瑞镇与金光奎这对「老板与秘书」的爆笑互动与全新挑战了！

