【K社韩国小百科】史剧不背书了！穿越、附身、吸血鬼齐发！韩剧新公式：朝鲜＋超自然＝追剧停不下来

在国王的寝殿醒来，镜中却是一张陌生的脸——前一刻还在公司加班，下一秒竟穿越到朝鲜宫廷。 门缝间符咒摇曳，在这个说错一句话就可能丢命的阶级世界，刺激剧情才刚开始。 这还不只是单纯穿越，故事里竟还出现「21世纪大韩民国君主立宪制」的奇幻设定？ 观众一边困惑「这到底是史剧还是奇幻剧？」，一边忍不住狂追下一集。

近期韩剧掀起一股「混搭史剧」热潮，在朝鲜历史的舞台上，加入穿越、附身、巫术等奇幻元素，打造出让人上瘾的「类型爽感」。 从MBC与Disney+合作、由IU与边佑锡主演的《21世纪大君夫人》（4月开播），以虚构的「21世纪君主立宪制韩国」为背景展开宫廷罗曼史，到Disney+另外准备的虚构帝国剧《再婚皇后》、1935年京城吸血鬼故事《魅惑》等，片单充满奇幻史剧野心。KBS周末剧《恩爱的盗贼大人》也延续这股潮流，让男女主角上演「灵魂互换」的戏码，持续炒热奇幻穿越题材。



过去制作方常担心，韩服、宫廷礼仪与陌生时代背景可能成为海外观众的收视门槛。 但现在「朝鲜时代」本身反而成了最吸引人的看点。 近期韩剧史剧不再强调「历史课」，而是主打「类型爽感」——宫廷本就是权力与禁忌极端集中的空间，非常适合融入浪漫、惊悚、悬疑元素; 加上穿越或灵魂交换，更能瞬间引爆冲突与情感张力。尤其韩国特有的巫俗、附身等「本土玄幻」元素，既与西方的驱魔叙事有相通之处，又带有独特的文化质地，让全球观众感到新鲜。



去年tvN热门剧《暴君的厨师》让现代厨师穿越到朝鲜，连续两周登上Netflix非英语剧全球榜冠军; SBS《鬼宫》融合朝鲜时代韩国传统鬼怪与玄幻剧情，在亚洲最大内容平台Rakuten Viki夺下89国和地区的冠军。



电视剧评论家孔熙静（音译）分析：「透过韩剧海外观众已熟悉韩国的美学与传统文化，对史剧不再有距离感。 结合现代情感线与奇幻元素后，作品更具跨越国界与文化的普世性，全球竞争力也随之提升。」

看来，韩剧正在用最「不传统」的方式，让全世界爱上朝鲜时代——只不过这个时代，充满了穿越、附身与超自然惊喜。

