「端宗病」大流行！《弱美男英雄》4年了突然逆袭Netflix！朴志训成广告商新宠

韩国电影圈最近刮起一阵强烈的「端宗病」风潮，而「病原体」正是前Wanna One成员、现年26岁的演员朴志训！他在古装大片《王命之徒》中饰演命运悲惨的端宗李弘暐，凭藉一张厌世脸与充满层次的细腻演技，成功让大批观众集体沦陷，高喊「我的端宗陛下」。 该片截至日前已突破900万观影人次，朝千万俱乐部全速狂奔中！

《弱美男英雄》系列逆袭Netflix！四年前的旧作竟重返TOP10

随著《王命之徒》票房告捷，朴志训的旧作也开始连锁式逆袭！最惊人的莫过於2022年公开的Wavve原创剧《弱美男英雄 Class 1》，时隔四年竟然在2月底强势空降Netflix今日韩国TOP10系列，最高冲上第3名，目前仍稳坐第8名宝座。 这部被粉丝视为朴志训「演技转捩点」的作品，让他彻底摆脱偶像出身的标签，以低沉稳重的声线、压抑到极致后爆发的情感诠释，完美消化了全校第一名的模范生「连始垠」一角。 随著第二季在2025年公开，这个角色已成为他的代表作之一。 此外，他与裴仁爀主演的2021年KBS电视剧《远看是蔚蓝的春天》也趁势掀起一波重刷热潮，青春成长写实故事再度圈粉无数。



广告界抢人战开打！从爱豆到「陛下」的华丽变身

人气席卷电影与OTT平台的朴志训，影响力已从大小萤幕延伸到广告界！根据韩国企业评价研究所2月发布的「Rising Star品牌评价」，朴志训一举夺冠，尤其在沟通指数与媒体指数上表现亮眼，证明了惊人的网路扩散力。 时尚、美妆、餐饮等业界纷纷递出橄榄枝，业内人士分析，朴志训的优势不仅在於话题性，更在於他作为「拥有故事性的演员」的扎实形象，成功在票房号召力与大众亲和力之间取得完美平衡。 从《Produce 101》第二季的「眨眼男孩」、Wanna One时期的核心成员，到如今让全韩都得了「端宗病」的电影演员，朴志训的每一步都走得稳健而精采。



紧接著朴志训上半年还将带来Tving原创剧《炊事兵成为传说》，挑战军事喜剧题材，展现与以往截然不同的新面貌。 从端宗陛下的悲情到军中伙房的欢乐，这场戏路变身，粉丝们都等不及接招了！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻