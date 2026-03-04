《放学后戏剧班》现冲突！影后vs.小鲜肉教学理念大战！金泰梨气炸开骂，崔显旭委屈反击

从青龙奖影后变身「放学后戏剧班」老师，金泰梨这次真的来真的！在tvN实境节目《放学后的女主角》中，她与搭档崔显旭共同带领一群孩子探索戏剧的世界，没想到第一堂户外课就「师生失和」，两人因教学理念不同直接在镜头前爆气，让粉丝直呼：「这演技太真实了吧！」

「音乐不行就别放！」金泰梨神救援hold住全场 背后却气炸

日前播出的节目中，迎来了戏剧班的第三次上课，也是第一次的户外教学。 作为「主导老师」的金泰梨，将第一堂「暖身游戏」的重责大任交给「助教」崔显旭。 没想到，这位年轻助教一开始就卡关，游戏进行得七零八落，孩子们的眼神逐渐涣散。眼看场面就要失控，金泰梨果断跳出来救场，直接下令：「音乐不行就先别放，我们直接玩！」成功把孩子们的注意力拉回来。 虽然危机解除，但她事后受访时还是忍不住担忧：「一直感觉到孩子们觉得不好玩。」结束了一天的行程，两人回到宿舍检讨，真正的「师生大战」才正要开始。



「你准备了什么？」金泰梨严师上身 崔显旭委屈反击

金泰梨认为暖身环节是决定整天上课节奏的关键，委婉地向崔显旭提出：「我觉得暖身时间真的很重要，你那边要不要再调整一下？」没想到崔显旭竟回答：「我本来打算如果明天没梗，就带他们去跑步啊。」



此话一出，金泰梨瞬间眼神「死掉」，傻眼追问：「那上课的准备呢？」她难以置信地表示：「我们不是应该在课前讨论好教学内容吗？ 现在根本什么都没有准备啊！」最后终於忍不住火力全开，对著崔显旭怒吼：「所以你到现在都在混是不是！」

面对影后级的压力，崔显旭也委屈反击：「我没办法做到百分之百完美。 我承认没有像你一样准备得那么充分，但我觉得我已经做了我该做的事。」两人在镜头前激烈的意见冲突，让观众看得心惊胆跳，也见识到金泰梨对教学的超强责任感。

放学后的真心！崔显旭深夜看见这一幕秒忏悔

尽管两人因教学方式闹不合，但节目中也充满温暖瞬间。 崔显旭在送孩子回家时，意外进行了第一次家庭访问。 太过紧张的他，竟对著学生的妈妈脱口而出：「我们家荷允就拜托你了！」搞错对象的发言让全场笑翻。



而这场冲突的转捩点，发生在深夜。 崔显旭发现金泰梨为了准备隔天的课程，竟然累到在客厅直接睡著。 这一幕让他瞬间醒悟，深深感受到搭档对戏剧班的真心。 隔天一早，他默默记住金泰梨喜欢的早餐，亲自准备好向她道歉，两人终於破冰。

一个是对教学充满热情、要求完美的「严师」，一个是想像朋友一样陪伴孩子的「暖男助教」，《放学后的女主角》不仅记录了孩子们的成长，更真实呈现了两位老师在磨合中找到彼此节奏的动人过程。

