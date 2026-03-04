片尾藏李善均名字引爆两派大战！《王命之徒》回应「无可奉告」激怒韩网：有够猥琐

即将叩关千万观影人次的年度大片《王命之徒》，被眼尖网友发现片尾感谢名单中竟然出现了已故演员李善均的名字，瞬间点燃韩网两派论战！

随著电影热卖，各大社群开始疯传一张片尾 credit 的照片，在「制作组特别感谢以下人士」的栏位中，李善均的名字赫然在列。 由於导演张恒俊与李善均曾在2023年一起出演综艺《非常私人的东南亚》，两人的私交众所皆知，外界普遍解读这是导演为了纪念故人、表达哀悼之意的暖心之举。



왕과사는남자 850만 돌파



조조로 보았습니다.

여운이 제법 남고 재미나네여.

곧 천만 기정사실인 듯



수양대군이 왕위를 잡은 직후라

관상 후속편을 보는듯한 느낌도 있네요.



살짝 먹먹한 기분..

운 사람도 많다던데 그정돈 아녔어요.



여담이지만

엔딩 크레딧에 배우 이선균 이름도 나온답니다.… pic.twitter.com/XgkJkG7BmJ — 수노밍쿠 (@sunominq) March 2, 2026

然而，当媒体向剧组求证时，得到的回应却是简短的「无可奉告」。 这句「无可奉告」犹如火上浇油，直接让韩国论坛theqoo 炸开了锅！网友们的反应几乎是一面倒的负评，炮火主要集中在「不敢光明正大说，又偷偷放名字」的矛盾态度上：「要么就堂堂正正说这是为了追悼故人，要么就别放，现在这样有够猥琐」、「之前不是还有人护航说是同名同姓吗？ 结果咧？」、「根本是韩国电影界的圣人模式，恶心死了」。



更有网友直接翻出旧帐，质疑电影圈双重标准：「演员出事了的时候一个个闭嘴装死，等人死了才在装深情？」、「张恒俊导演、奉俊昊、朴赞郁，他们不是都在李善均过世的时候跳出来要求真相吗？ 现在又不是第一次知道这件事了，装什么神秘？」也有网友点出更尖锐的观点：「那时候警方跟媒体把人逼到绝境的时候，怎么没看到你们这么积极帮他说话？ 人死了才来惋惜，谁不会？」、「与其现在偷偷摸摸放个名字，不如当初在他最需要的时候站出来」当然，还是有少数网友认为这只是导演单纯怀念好友的心意，不必过度解读。 但面对满坑满谷的负评和「无可奉告」带来的反效果，这波争议恐怕还会持续延烧。

目前《王命之徒》累计观影人次已突破900万，距离千万大关近在眼前眼前。 只是在这个节骨眼上爆出争议，究竟是会催出更多同情票，还是会让部份观众却步，就看接下来舆论怎么发酵了。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

