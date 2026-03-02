Jisoo 新剧《订阅男友》即将上线！李洙赫低音炮语音曝光，「漫撕财阀男友」心动指数破表

Netflix 全新原创韩剧《订阅男友》除了有 BLACKPINK Jisoo（金智秀）和徐仁国外，还有七大男神惊喜客串，光是剧还没上线就已经引发热烈讨论！

《订阅男友》讲述网路漫画PD「徐美莱」因现实生活疲惫不堪，透过虚拟恋爱模拟实验「订阅男友」，体验恋爱的浪漫喜剧故事。



先前释出的预告中，公开了能让「美莱」暂时忘掉现实疲劳的虚拟恋人阵容，引起粉丝热议。阵容包括徐康俊、李洙赫、邕圣佑、李宰旭（李宰煜）、李贤旭、金永大、朴载范，以及「美莱的前男友」金圣喆，每位男神都将以不同魅力和 Jisoo 上演浪漫瞬间。



其中，李洙赫将率先登场，饰演财阀三世本部长「崔时宇」。制作发布会上，导演金政植表示：「希望角色看起来像 AI 一样，彷佛从漫画里走出来，而那个人就是李洙赫。」他补充道：「剧中需要诠释一些带有漫画感、甚至有点肉麻的演技，一开始李洙赫也有顾虑。我告诉他，只要放开去演，观众会觉得很自然。」目前反应相当不错，演员本人也很满意。



公开的语音讯息中，李洙赫对「美莱」说：「累的话休息一下也可以」、「我来照顾一切」、「今天我旁边的位置留给你」、「今天就让我来照顾你的一天吧」等温柔台词，加上他低沉又有磁性的声音，再搭上财阀角色设定，完全让人心动到爆，已经让人迫不及待想看到正式播出了！

而《订阅男友》将在3月6日上线，大家准备好追剧了吗？

