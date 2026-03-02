「头皮算什么！」BLACKPINK ROSÉ 7年霸气金发哲学曝光！发型师吓傻：这女人太狠了

BLACKPINK成员ROSÉ那一头招牌飘逸金发，几乎成了她的个人标志，但你知道这仙气满满的发色背后，藏著多惊人的「血泪史」吗？

最近负责BLACKPINK、宣美、i-dle发型设计的韩国顶尖发型师Cha Cha（车正贤），就在YouTube频道「Workers High」上大爆料，揭露ROSÉ长年维持金发的终极秘诀，结果让全场听完瞬间肃然起敬！

身为「金发守护神」的Cha Cha透露，ROSÉ顶著这头金发已经长达7年之久，而且为了维持完美发色，竟然每两周就要补染一次！连见多识广的Cha Cha都忍不住心疼劝说：「ROSÉ啊，为了你的头皮和头发健康，我们要不要稍微拉长时间再染？」没想到ROSÉ回了一句话，直接让他闭嘴。



ROSÉ一脸坚定地说：「对我来说，比起头发和头皮的健康，大众看到我的模样更加重要。」这句充满职业精神的霸气宣言，让Cha Cha当场语塞，只能默默在心里发誓：「那我更要努力研究，找出不让头皮和头发受伤的独门配方！」Cha Cha也透露，其实市面上的漂发剂都大同小异，真正的功夫在於如何「客制化」，靠的是他多年经验累积的独家秘方，才能让ROSÉ的发色均匀又不伤发质，他更自豪地说：「就算公开配方，别人也学不来！」

更狂的是，为了守住这头金发，Cha Cha几乎成了「漂发界的外交官」，每两周就得飞到ROSÉ所在的地方亲自操刀。 他曝光了自己堪比铁人的恐怖行程：「ROSÉ人如果在美国或巴黎，我就飞过去，而且是当天来回！」他举例，飞到美国西岸洛杉矶或旧金山，早上抵达后直奔ROSÉ下榻的饭店，吃完午餐就开工，整个漂染过程耗时3到4小时，结束后他回到自己饭店冲个澡，晚上7点又得赶往机场搭机返韩。



算下来，光是飞到LA就要12小时，结果待在美国的时间居然不到12小时！他苦笑：「身体真的快撑不住，飞去巴黎更惨，要14个小时，我骨盆和尾椎骨都出问题了。 」一度向ROSÉ吐苦水说出国出差太累，没想到ROSÉ二话不说，直接帮他升等商务舱，让他感动直呼：「这不是因为她多有钱，而是她对我的心意！」也因此让他更心甘情愿为ROSÉ的秀发卖命。



只能说，粉丝们每次看到ROSÉ在舞台上闪闪发光的金发，背后可是有一位用生命在漂染的设计师，和一颗对舞台充满热情的敬业之心啊！而ROSÉ所属的BLACKPINK也在上个月底带著迷你三辑《Deadline》回归，再度席卷全球乐坛。

