《黑白大厨2》金学民PD传达歉意：「最终名次提前曝光」明显是制作组的失误，影响观众投入程度感到抱歉

N台相当受欢迎的原创实境综艺《黑白大厨：料理阶级战争》系列节目日前播出第二季，同样再度受到许多观众们的喜爱，不过在节目最终结果揭晓后，节目的金学民以及金恩智PD制作人，以及最终冠军厨师都一起接受访谈，并提到对於最终名次提前暴露的歉意。

节目来到比赛后段，也越来越令观众们紧张的《黑白大厨2》竟意外卷入了提早暴雷的争议，节目的规则之一是，黑汤匙的厨师必须在决战中胜出，才能够公开自己的本名，但在访谈的画面中，「料理怪物」回答问题时，却已出现写著「李夏成主厨」本名的名牌，等於已提前透露他会在决赛中获胜。对此，金学民PD表示这很明确是影片剪辑上的失误，当时来不及察觉到这样的失误，是制作单位的错，对於影响了观众们对节目的投入程度感到相当抱歉。

金PD表示，虽然影片经过了数十位人员以及数十次以上的确认，却仍然没有发现这样的失误，对此感到相当惋惜，即便如此，也觉得必须针对此事情明确地向大家道歉，这不是其他人的责任而是我们PD二人的失误，对於没能好好验收这影片感到相当抱歉。不仅如此，网路上也曾提前曝光了优胜者的讯息，对此金PD一样感到相当遗憾，因为他认为这类生存型节目如果提早被暴雷，一定会影响观众们观看的投入程度与感受，今后自己也将对这一部分更加坚持。



金PD更强调节目中「绝对不可能内定」，他表示制作组经常向所有厨师们说的话就是：什么都无法保证、随时有可能落选离开，而只能约定好以美丽的样子结束。连本次很辛苦邀请到的「隐藏白汤匙」崔康禄主厨，在参加时也几乎不知道任何规则，也不知道必须获得两位评审都通过才能够留下来。也有人指出制作团队刻意将某些主厨赋予特定形象，这点金PD也说明是不可能的，只能在拍摄过程中，集中於诱导主厨们表达真实的情感，但因为出演的主厨相当多，介绍每个人的篇幅也很有限。

《黑白大厨2》结局现已公开，大名鼎鼎的名厨白汤匙们，以及隐身在民间的高手厨师黑汤匙们也再度进行精采对决，本系列节目更已确定即将制作第三季。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻