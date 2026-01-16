送走文世润等，FNC娱乐结束综艺人经纪！曾延揽刘在锡，李宗泫其后闹内线交易丑闻

老牌经纪公司FNC娱乐，今（16）日正式宣布业务结构重组，加速未来的成长计划，将结束综艺暨放送人经纪业务。
FNC娱乐声明：「先前与旗下综艺暨放送人进行了深入讨论与交流，因而没有续约，计划依序结束经纪业务，不过直到最后都会给予必要的支援。真心感谢一直以来作为FNC旗下综艺放送人一起度过的所有人，和长久以来给予我们无限爱的粉丝们。」
FNC娱乐旗下最初只专注於制作乐团，后续涵盖演员及综艺放送人经纪事务。FNC娱乐招牌乐团包括男子乐团FTISLAND、CNBLUE与N.Flying，也曾推出女子乐团AOA（后转型），演员最知名的为丁海寅，还有从制作的团体跨行演员的郑容和、李正信、姜敏赫与李洪基等人。
综艺放送人方面则曾签约李国主、郑亨敦、刘在锡、池锡辰等人。FNC最著名的丑闻便和综艺放送人有关，因签约「大神」刘在锡股票大涨，后检察厅调查公司内部有人涉及内线交易操纵股价，CNBLUE两成员郑容和与李宗泫涉入，最终郑容和无罪，李宗泫遭罚锾，后来李宗泫再因Burning Sun事件退团。
而FNC娱乐声明中提及因业务转型不再续约的综艺放送人，包括正在两大综艺《两天一夜》及《惊人的星期六》活跃的文世润，还有许多爱豆发片指定当主持人的刘在弼。事实上，文世润与刘在弼也不只拥有放送人身分，都曾以歌手出道，文世润是以「害羞胖」，刘在弼以「YJP」，皆在FNC旗下完成。许多观众都关注著两名艺人新落脚处。
