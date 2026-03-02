人气男团 TXT 确定4月13日发行迷你8辑！与 BIGHIT MUSIC 续约后首次回归，粉丝已迫不及待

人气男团 TXT（TOMORROW X TOGETHER）确定要回归啦！

他们将在4月13日发行迷你八辑《7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns》，这也是他们与 BIGHIT MUSIC 全员续约后的首张专辑，粉丝们已经迫不及待期待新作品。



专辑名称「7TH YEAR」象徵出道七年的努力与成长，而「A Moment of Stillness in the Thorns」延续 TXT 出道初期以独特标题吸引目光的风格，让人回想起〈某天头上长了角（CROWN）〉、〈世界烧毁的夜晚，我们...（Can't You See Me?）〉、〈在9又4分之3月台等你（Run Away）〉以及〈5点53分的天空中发现的你和我（Blue Hour）〉等经典歌曲。

官方释出的预告与概念照也引发热烈讨论，黑白画面中萤光荆棘与全身被荆棘覆盖的剪影形成强烈对比，神秘感十足。而预告是在3月1日 TXT 出道七周年特别演唱会「2026 TXT MOA CON」首次亮相，现场反应超热烈。



演唱会尾声，成员们感性表示，团队对他们非常珍贵，希望能一直在一起，也希望粉丝能长久陪伴他们走下去，画面温暖又动人。而这次的专辑会是什么样的风格？让人更加期待正式发行。



