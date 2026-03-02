太好嗑♥︎李圣经直球问这句《在你灿烂的季节》蔡钟协反应甜到牙痛啦

Disney+最近推出的全新治愈爱情剧《在你灿烂的季节》在过年期间首播后就大受好评！尤其是首次合作就火花满满的李圣经与蔡钟协，更是被誉为2026最强CP档！在最新播出的集数中，两人的互动更是让人甜到牙齿痛，也让剧迷乐喊「这礼拜只有两集真的看不够啊！」

鲜于灿身世之谜

在最新集数中，终於公开了动画师鲜于灿（蔡钟协饰演）宛如寒冬的身世之谜。由於他的父亲坚决反对母亲出国进修画画之路，因此让家庭关系生变，最终不止母亲生病而死，连遗传到母亲画画天份的他，也在父亲要求之下被迫到美国改学化学工程。

面对在异乡打拚碰到的歧视，再加上跟父亲的隔阂，鲜于灿成为了独来独往的隐形人，直到他遇见了宋嘏烂（李圣经饰演）。



宋家三姊妹的爱情

同样关上心门的还有设计师宋嘏烂的心，她知道只要她爱的人最终都会离她而去，所以面对于灿的热情总是强硬避开。不过在知道于灿的过去，再加上两人的「三个月期限」约定，嘏烂决定让阳光照进来，成为互相的救赎。

另一方面，二姐宋嘏煐（韩智贤饰演）的恋情似乎也悄悄开始萌芽，才刚有新恋情的她，却被公司的延理事（权赫饰演）发现男生是个渣男！於是千方百计拆散两人，宋嘏煐似乎也发现了跟延理事的奇怪氛围！而三妹宋嘏淡（吴艺珠饰演）跟棒球选手车有谦（金台颖饰演）青春热血的校园恋爱更成为本剧亮点，其中新登场的金台颖帅气外貌，瞬间登上热搜讨论。





「我可以喜欢你吗？」

在一次的机缘中，于灿带著嘏烂到了自己的外婆家。很快的外婆就感受到了孙子的心意，趁著嘏烂不在问了他「你喜欢宋设计师吧？」不过于灿却说「她是我不能喜欢的人」恰巧整段话都被嘏烂听见！回到车上时嘏烂冷不防的问了句「为什么不能喜欢我？」瞬间让剧迷屏住呼吸！

没想到于灿的回应简直甜破表！他直球回应「那我可以喜欢你吗？」接著画面便停格在这一幕进入下集预告！如此吊人胃口的剧情，不少剧迷都相当兴奋，敲碗希望编剧可以让两人更常吐露爱意，更多粉红泡泡。



失智症开端？

身为韩国最强设计的教母金娜娜（李美淑饰演），一方面要担心公司的营运，另一方面还要照顾父母双亡的宋家三姊妹，让她时常忙得昏头转向。没想到这时却传来噩耗，她似乎罹患了失智症，同样的书买了三次，站在十字路口突然忘记自己要做什么。

好在她遇见嘏淡的男友有谦出手相助，但这个秘密究竟可以藏多久？剧情是否又要开虐？请一定要锁定Disney+每周五六独家跟播的《在你灿烂的季节》！



