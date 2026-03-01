全能女神文佳煐是演员也是作家 超接地气开口就是「打ㄍㄟ后、都虾」透露自己迷上任天堂「这游戏」纾压

拥有多部戏剧人气作品如电视剧《女神降临》《瑞草洞》《那家伙是黑炎龙》以及电影《之后的我们》的演员文佳煐．今晚来到台北与粉丝们见面．今年在1月10日她曾以金唱片颁奖典礼的主持人来到台北．在这么短时间又来与大家见面．让文佳煐觉得开心不已。

文佳煐穿著露肩全白色蝴蝶结洋装搭配红色平底鞋登场．优雅地在一开场就为大家献唱歌曲「Like A Star」．而她开口向台北粉丝们的问候竟然是台语「打ㄍㄟ后（台语：大家好）．我是文佳煐」．让大家相当惊讶。一开始她与大家分享自己的近况．不久前获得了KCA文化颁奖典礼中的观众票选最佳演员奖．粉丝们为她鼓掌．她还回应大家「都虾 都虾（台语：多谢）」．让大家再度惊喜不已。



原本很爱玩游戏「Overwatch斗阵特攻」的文佳煐．也透露自己最近的游戏取向有所改变．她表示因为自己在拍摄的时候没有太多时间与空间来进行纾压活动．所以喜欢玩游戏．不过最近她爱上了玩任天堂Switch的「动物森友会」．由於这个游戏在台湾也相当知名．所以粉丝们的反应也相当热烈。接著文佳煐也带来自己出版的散文集「PATA」．并且念出一段她自己最喜爱的文字段落和粉丝们分享．勉励大家要找回自我并且原谅自己．她希望大家别对自己太过苛刻．多留一点时间与自己相处。



文佳煐也透露了自己今日的TMI．也就是她在见面会的当下是还没吃晚餐的空腹状态．因为结束后她会去吃火锅。对於台湾美食也稍有了解的她．说到想吃的甜点．她选择脆皮鲜奶甜甜圈以及蛋塔．也特别提到今日在后台有粉丝们为她准备的达克瓦兹．让她觉得非常美味。她也表示台湾美食真的太多．之后要来之前她一定会先做功课的。



文佳煐与粉丝们玩了许多游戏．包含OX游戏、Balance平衡游戏以及你画我猜等等．也为粉丝们回答许多提问．也挑选出现场与她同样穿著白色洋装＋红色鞋子的粉丝．赠送由她所代言的品牌赠品．以及与她合影的机会．让在场粉丝们相当开心。接下来文佳煐也为大家再送上两首歌曲．是「Square」与「名为你的诗」．更走下台与大家近距离互动．令今日参与的粉丝们都相当满足。



