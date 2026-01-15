坚决否认校园霸凌，高旻示事业一度受挫，将演出新电影《道德家庭》回归

演出《Sweet Home》、《五月的青春》等作品走红的演员高旻示，去年五月卷入校园霸凌争议事业受挫，近日才有消息将以电影新作回归。

高旻示去年五月遭爆料学生时期涉及校园霸凌，其经纪公司Mystic Story及其本人均坚决否认，很快就传出新剧《银河大酒店》泡汤，高旻示也沉潜了一阵子。这段时间里，一天之内数十次安抚极度不安的心情，我也不知道自己是如何咬牙坚持下来的。」



最新消息她将以电影《道德家庭》（모럴패밀리）复出，该电影讲述个性截然不同也各自拥有秘密的四兄弟姐妹，愉快的生存记。高旻示剧中饰演一家之主「金善智」，是性格冷漠、干脆俐落，但也有柔弱一面的人物。导演为《三姐妹》李承元。



附上高旻示亲自否认之发言：「几个月来，我等待调查结果，一天下来，我数十次需要控制震荡的心情，咬牙著吞下去。我认为，即使是为了那些一直等待的人们，也应该表明我的立场，所以告诉大家。」

「我比任何人都还清楚自己是一个享受脱序，不懂事地度过学生时期的学生，因为后悔自己的不足，所以即便不能完美，也真心诚意地过上更好的生活，一直走到了现在。各种八卦和谣言我都承受，只觉得一切都是我的责任，所以让它默默带过，但我绝对没有理由因为过去的不完美而背负莫须有的罪名。

「该承认的肯定承认，不该承认的当然不是。我敢断言，我绝对没有校园霸凌。」

「除了自称『受害者』那篇身分不明的论坛文章外，没有任何明确事实能证明校园霸凌，而我也同意校园霸凌受害很难提供确切的证据，不过被爆料为『加害者』的我，提交了『非加害者』的所有合理资料证据佐证，目前正在进行调查，就算需要花很长的时间针对含有虚假内容的校园霸凌指控，但在查明真相之前，绝对不会停止。」

「我也认为，校园霸凌是重大的社会问题，应该受到严惩，然而被恶意反向利用正是抹黑、淡化真正校园霸凌问题的严重性。明明已指出是虚构的，却又被加油添醋断定，在这各种小道消息蛮横的网路世界里，竟能够轻易残忍地把人摧毁，这是多么可怕的事情。希望大家都能明白这一点。真相必定会被揭露。」

