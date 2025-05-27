高旻示遭匿名指控学生时代不当言行：甚至不放过残障同学！ 经纪公司紧急回应：假的！未成年饮酒照再浮现

女演员高旻示（31岁）卷入校园霸凌加害疑云，对此她所属经纪公司 Mystic Story 已於26日火速回应，强调爆料内容为「明确的虚假事实」，并预告将采取民事与刑事的法律行动。

事件起因於26日下午，韩国某线上社区出现一篇题为「演员高OO校暴受害者们」的爆料文章。 文中指出高某在中学时期对多名学生施以言语暴力、勒索金钱，甚至嘲笑残障同学，并声称「并不期待道歉或赔偿，但要求其停止演艺活动」。 由於文章内含改名前姓名及出生年份等线索，网路上很快传出所指涉的对象就是高旻示。

随著争议发酵，Mystic Story当晚即发表声明反驳：「该爆料为明确的虚假事实，内容与事实不符。」公司表示，恶意散布虚假消息已严重毁损所属演员名誉，目前已聘请法律代理人，将进行民事与刑事诉讼。 同时呼吁大众：「未经证实的指控扩散，不仅会对演员本人，也会对家人造成巨大伤害，请各界自制。」



值得一提的是，高旻示在2021年曾因未成年时期的饮酒照片引发过一次争议，当时她亲笔写下道歉信，表示：「毫无否认，照片中的人确实是我本人」，承认了事实，并表示「我已意识到过去行为的不当，对过去的自己感到深切的责任」。她还说：「对因我而受害的人们，真心感到抱歉」，并承诺「今后会努力走向更成熟、更正直的道路」，展现出对自己过去错误的承认与道歉态度。虽然与此次事件并无直接关联，但过往争议也再度被舆论提起。



1995년생인 고민시

와동초등학교-중리중학교-예일미용고등학교 졸업



지난 2021년 3월 고민시는 온라인 커뮤니티에 미성년자 시절 음주 사진이 공개되자 인스타그램을 통해 사과문을 남긴 바 있다



+ 고민시 소속사 미스틱스토리



아...



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目前此事件将围绕虚假事实的散布与实际加害与否展开真相与论战。 由於艺人一旦与校园霸凌有牵扯，社会大众的反应通常格外敏感，因此后续调查与法律攻防结果，预计将对高旻示的演艺活动产生不小影响。

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