堅決否認校園霸凌，高旻示事業一度受挫，將演出新電影《道德家庭》回歸

演出《Sweet Home》、《五月的青春》等作品走紅的演員高旻示，去年五月捲入校園霸凌爭議事業受挫，近日才有消息將以電影新作回歸。

高旻示去年五月遭爆料學生時期涉及校園霸凌，其經紀公司Mystic Story及其本人均堅決否認，很快就傳出新劇《銀河大酒店》泡湯，高旻示也沉潛了一陣子。這段時間裡，一天之內數十次安撫極度不安的心情，我也不知道自己是如何咬牙堅持下來的。」



最新消息她將以電影《道德家庭》（모럴패밀리）復出，該電影講述個性截然不同也各自擁有秘密的四兄弟姐妹，愉快的生存記。高旻示劇中飾演一家之主「金善智」，是性格冷漠、乾脆俐落，但也有柔弱一面的人物。導演為《三姐妹》李承元。



附上高旻示親自否認之發言：「幾個月來，我等待調查結果，一天下來，我數十次需要控制震盪的心情，咬牙著吞下去。我認為，即使是為了那些一直等待的人們，也應該表明我的立場，所以告訴大家。」

「我比任何人都還清楚自己是一個享受脫序，不懂事地度過學生時期的學生，因為後悔自己的不足，所以即便不能完美，也真心誠意地過上更好的生活，一直走到了現在。各種八卦和謠言我都承受，只覺得一切都是我的責任，所以讓它默默帶過，但我絕對沒有理由因為過去的不完美而揹負莫須有的罪名。

「該承認的肯定承認，不該承認的當然不是。我敢斷言，我絕對沒有校園霸凌。」

「除了自稱『受害者』那篇身分不明的論壇文章外，沒有任何明確事實能證明校園霸凌，而我也同意校園霸凌受害很難提供確切的證據，不過被爆料為『加害者』的我，提交了『非加害者』的所有合理資料證據佐證，目前正在進行調查，就算需要花很長的時間針對含有虛假內容的校園霸凌指控，但在查明真相之前，絕對不會停止。」

「我也認為，校園霸凌是重大的社會問題，應該受到嚴懲，然而被惡意反向利用正是抹黑、淡化真正校園霸凌問題的嚴重性。明明已指出是虛構的，卻又被加油添醋斷定，在這各種小道消息蠻橫的網路世界裡，竟能夠輕易殘忍地把人摧毀，這是多麼可怕的事情。希望大家都能明白這一點。真相必定會被揭露。」

