老中青三种爱情线都有《Love Me》车速超快～徐玄振演技再获赞许，TWICE多贤惊艳观众

热播中的韩剧《Love Me》，由徐玄振领衔主演，联手刘宰明与尹世雅两名实力派演员，加上张栗、李施优与金多贤（TWICE多贤）多位新鲜面孔，每位演技却不生涩，默默地传出口碑。

《Love Me》剧情以徐玄振饰演的妇产科医生「徐俊京」，看起来完美但内心孤独至极的她开场，描述一个生活总在抱怨也有些自私的寻常家庭，成员们各自重新认识「爱」并且成长的故事，由《爱情的理解》赵英民导演，与《第3种魅力》朴恩英及朴熙权作家联手打造。



《Love Me》大多时候氛围恬静，在你以为气氛太压抑之时，却经常突如其来刮起风暴带来起伏。「老中青」三个世代，五十代的爸爸徐振浩（刘宰明 饰）、三十代的女儿徐俊京及二十代的儿子徐俊瑞（李施优 饰），面对家庭变故，有人是无条件包容，有人是极尽怪罪对方，而在三人在各自遇上新感情后，面对爱情的态度继而影响对家人的态度。整体节奏有慢有快，拿捏得宜，在剧中人物受伤、救赎彼此时，观众同时获得疗愈。



最有趣的一点，大概是一双儿女和爸爸都一样，面临新感情「车速超快」，在你感到这个家庭过於保守时，他们的做法却又让你大开眼界，正因为如此，能更多元且深入地探讨「何谓爱」――他们各自以新的感情状态重新出发，以此重新审视亲情，理解彼此。



「实在难以理解，也无法接受，只觉得眼前一片漆黑迷茫……一切都不如人意，糟糕透顶的那种瞬间，那个一点都不陌生的瞬间……终究再次找上了我们。」徐玄振演技仍被评为绝佳，每次的独白都能让人真切感受她的心境：孤独、后悔、气愤，让人不禁想称赞她就是「爱情剧匠人」。



再者是饰演爸爸「徐振浩」的刘宰明，他从身为一个丈夫、身为一个父亲，再到身为一个恋人，各种状况都演绎，尤其是对妻子（张慧珍 饰）离世的崩溃诠释地淋漓尽致，没人能不被他的精湛演技感染。



饰演徐俊瑞好友「池慧温」的金多贤则是亮眼新星，她和徐玄振同为女团成员出身，2024年起接连演出电影《全力奔跑》与改编自《那些年，我们一起追的女孩》的《那些年的我们》，今年首度演出电视剧《Love Me》就端出自然演技，如流著泪向徐俊瑞告白、对徐瑞俊的一蹶不振气愤，都让观众频频称赞「超乎预期」。



另外，饰演闯入徐俊京世界的「朱道贤」张栗，朱道贤的登场「怪」，但莫名有种魅力，很快就让观众跟著徐俊京一同陷入。饰演徐俊瑞的李施优，则碍於角色设定较不讨喜，不晓得剧情后半段会不会让人改观呢？而徐俊京目前遇到了难题，朱道贤前女友，也就是儿子丹尼尔的生母朴允珠（孔成夏 饰）竟想和朱道贤复合，徐俊京如何面对？



《Love Me》每周五晚上10点20分连播两集，香港观众可於Viu收看。

